Patxi López: "La derecha no teme a Susana ni a Pedro, sino a un PSOE unido"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha afirmado este sábado que "la derecha no teme a ninguno" de los otros dos aspirantes a dirigir esta formación política, Susana Díaz y Pedro Sánchez, sino a un Partido Socialista "unido" y con un "proyecto claro de izquierdas".

López ha intervenido en Bilbao en un acto público antes de las votaciones en las primarias del PSOE de mañana, en el que ha reunido a unos 500 militantes y simpatizantes junto al monumento "La Puerta de los Honorables", dedicado a quien fuera presidente de este partido, Ramón Rubial, el "gran referente" -ha dicho- de los socialistas.

El exlehendakari ha señalado que, tras dar una imagen de "partido roto" en el debate a tres del pasado lunes, Susana Díaz y Pedro Sánchez siguen "discutiendo cada día sobre a quién teme más la derecha", pero ha considerado que "no teme a ninguno de los dos".

"Lo que teme de verdad la derecha es un PSOE unido y con un proyecto claro de izquierdas. Mientras sigamos divididos y sin proyecto se irán a dormir muy tranquilos porque no habrá nadie que les plante cara", ha añadido Patxi López.

En alusión a los mensajes de los otros dos candidatos, López ha señalado que "decir eso de que 'soy un 100% PSOE ganador', sin decir qué propones para ganar, no es más que voluntarismo vacío", y "decir que 'soy el único representante de la izquierda capaz de enfrentarse a la derecha', cambiando de propuestas cada 10 minutos, no es más que un ejercicio de contentar a no se sabe quién, pero sin ningún fundamento detrás".

Para Patxi López, "el PSOE se enfrentará la derecha y ganará solo cuando estemos el cien por cien de los socialistas detrás de un proyecto de izquierdas, claro, sin complejos y sin matices".