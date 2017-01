López Viejo rebate el cobro de comisiones y esquiva las preguntas de su cuenta suiza

El ex consejero madrileño Alberto López Viejo dijo que no ha cobrado ninguna comisión de la trama Gürtel, aunque no quiso hablar de su cuenta en Suiza, donde supuestamente recibió un millón de euros de la red corrupta. López Viejo, que fue consejero durante la presidencia de Esperanza Aguirre, a quien desvinculó de la contratación de empresas de Francisco Correa, rechazó una por una todas las acusaciones de la Fiscalía.

Ni cobró comisiones de Correa, ni tomó decisiones para contratar a sus empresas en la Comunidad de Madrid, ni tampoco concedió a la empresa Sufi un contrato del Ayuntamiento a petición del cabecilla de la Gürtel. "Niego la mayor", resumió al final de su declaración.

Durante las casi cuatro horas de interrogatorio de la fiscal Concepción Nicolás, que pide para él 45 años de prisión, López Viejo mantuvo un tenso enfrentamiento con ella, que disfrazó apelando a la educación: "Le voy a atender con muchísimo cariño y con muchísimo respeto", le llegó a decir. Sin embargo, a lo largo de la declaración la criticó por "omitir", "obviar inteligentemente" o por "tener una visión particular" de los hechos, lo que ha levantado la queja del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que le adivirtió que así no iba "por el buen camino".

Anticorrupción acusa a López Viejo de haber recibido alrededor de un millón de Correa por interceder en un contrato de basuras en el Ayuntamiento de Madrid (fue concejal de 1999 a 2003) y en otros casi 400 actos de la Comunidad en el periodo 2004-2008, cuando pasó a trabajar con Esperanza Aguirre.

Ese dinero lo percibió, según dijo Correa al tribunal, en su cuenta de Suiza, pero ayer López Viejo se ha negado a hablar de ella escudándose en que el país helvético no deja a la Justicia española usar esa documentación.