López propone que sólo la militancia pueda destituir al secretario general

López dijo que el PSOE está en medio de un proceso "fundamental" y se comprometió a defender el derecho de los militantes a ser escuchados. "Por eso, primarias sí y primarias hasta el final. Por eso no me voy a retirar como pretenden algunos y no voy a hacer apaños por arriba que abandonen a los de abajo", dijo el candidato.

Sánchez advierte contra los "chantajes" del PP

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez avisó ayer al PP que si la opción que lidera para las primarias gana "no va a haber votos socialistas para políticas de derechas", en referencia a los presupuestos del Estado, y pidió a sus dirigentes que "no confundan gobernar con chantajear". Ante unas 1.700 personas que llenaron la Cúpula del Milenio de Valladolid, Sánchez remarcó la idea de que la "encrucijada" que vive el PSOE sólo tiene "dos caminos", el "partido autónomo" y de "izquierdas" que representa su candidatura y el que ofrece "la gestora, igual a un PSOE en tierra de nadie". Así, rechazó las "amenazas de Rajoy y de la derecha" sobre la posición que mantendrá el PSOE en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, ante la que garantizó que si gana las primarias no habrá apoyos socialistas para "políticas de derechas". Sánchez reivindicó el valor político de la palabra dada y defendió un PSOE que "dice no y vota no a Rajoy", momento en el que los asistentes le interrumpieron a gritos de "no es no".