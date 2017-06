Macron se desmarca del referéndum catalán: "Mi socio y amigo es España en su conjunto"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este viernes que el problema catalán abierto con el referéndum de autodeterminación es un "tema interno" de España, si bien ha señalado que su socio y amigo es "España en su conjunto" y que su interlocutor se llama Mariano Rajoy. Dicho esto, ha recalcado que "el resto" no le "concierne".

Así se ha pronunciado Macron en una rueda de prensa tras almorzar en el Palacio del Elíseo con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy -el primer encuentro bilateral entre ambos desde su victoria-- al ser preguntado si han analizado el anuncio del Gobierno catalán que dirige Carles Puigdemont de celebrar un referéndum unilateral el próximo 1 de octubre.

En una respuesta escueta pero contundente, el presidente francés ha subrayado que su "socio" y "amigo" es España "en su conjunto", demarcándose así del referéndum independentista.

"Sobre el tema Cataluña seré muy simple, muy sencillo y muy directo. Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Conozco un socio y un amigo, que es España, España en su conjunto. Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado, se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne", ha afirmado rotundo.