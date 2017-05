Un juez investiga quién es la magistrada "amiga" que chivó que González estaba siendo investigado

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, investiga quién es la "magistrada amiga de la casa" que supuestamente chivó que los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional- y otros investigados en la Operación Lezo estaban intervenidos.

Este juez de Plaza de Castilla (Madrid) ha tramitado la denuncia presentada por Contrapoder, formación política tras la que se encuentra el abogado José Luis Mazón, en la que se indica que una juez "amiga de la casa" alertó al consejero delegado de 'La Razón' y presidente de Inassa, filial en América Latina del Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión incondicional-, de que tenía el teléfono pinchado. Esta circunstancia hizo que González tomase medidas de precaución.

En un auto fechado el día 12 de mayo, el juez De Dios Ferreiro ha decidido investigar qué "magistrada de la Audiencia Nacional" está detrás de esta filtración y, por tanto, ha podido incurrir en un presunto delito de revelación de secretos. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", dice el auto.

Asimismo, el juez instructor de Madrid apunta que se abre este procedimiento para determinar "la naturaleza y circunstancias de tales hechos", así como "las personas que en él hayan participado". El primer paso ha sido citar el próximo 13 de junio al abogado de Contrapoder para que se ratifique en su denuncia.

El escrito de Mazón también denuncia que el juez de la Audiencia Nacional encargado hasta el momento de instruir el caso Lezo, Eloy Velasco -que ha sido ascendido a la Sala de Apelaciones de este mismo órgano judicial, donde comenzará el próximo 1 de junio-, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura a González, por lo que el CGPJ ha incoado diligencias informativas al respecto.

No obstante, el ex promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ Antonio Jesús Fonseca-Herrero excluyó de estas diligencias el supuesto chivatazo denunciado porque, a juicio, no guarda "relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia". Aún así, dedujo testimonio para que se investigase quién es esta magistrada y si se cometió algún delito de revelación de secretos.