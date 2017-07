El ex comisario Martín Blas niega la 'guerra sucia' contra CataluñaPiden 16 años de cárcel a Blasco, ex 'conseller' del PP de Valencia

Marcelino Martín Blas, ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, negó ayer en el Parlament la existencia de la denominada operación Cataluña de supuesta guerra sucia del Estado contra políticos catalanes por su ideología soberanista, y dijo que este concepto se acuñó desde los medios de comunicación para referirse a las informaciones policiales relacionadas con Cataluña.

El ex comisario compareció en la comisión de investigación, donde también estaban citados el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que declinaron acudir recordando que un informe del Consejo de Estado los exonera de hacerlo.

Martín Blas subrayó que "no ha existido tal operación en el periodo" en el que dirigió Asuntos Internos entre el 23 de febrero de 2012 hasta el 27 de marzo de 2015, y desmintió las acusaciones que apuntan a que la trama contra Cataluña la habría orquestado él junto al ex comisario José Manuel Villarejo y el ex director adjunto operativo Eugenio Pino.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para el ex conseller de las Cortes valencianas Rafael Blasco por posibles irregularidades en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití, en una nueva pieza del caso Cooperación.

Esta petición es una de las más destacadas para los procesados en el caso, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público que, para Blasco, que ya cumple condena por la pieza 1 del caso, también solicita inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años. El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia acordó el procesamiento de Blasco y otras 20 personas más por varios delitos, entre ellos prevaricación, cohecho y asociación ilícita.