Maza no dimitirá aunque lo exija el Congreso

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, considera que podrá seguir haciendo su trabajo "perfectamente" aunque el Congreso de los Diputados exija su cese, porque precisamente en eso radica la "autonomía" del Ministerio Público.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha dicho que respeta mucho la opinión de los diputados, y que a todo el mundo le gusta recibir halagos, pero que él quiere hacer su trabajo "teniendo la conciencia tranquila y cumpliendo con la ley", así que "lo que opinen otros será cuestión de ellos".

El fiscal ha subrayado que para esa autonomía fue muy importante la reforma de 2007 por la cual no se puede cesar al fiscal general del Estado, y que por eso él se permitió "recomendar" a los diputados, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la semana pasada, que no opten por un modelo en el que el jefe de la Fiscalía pueda ser cesado por una mayoría parlamentaria.

Maza ha defendido al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, negando la acusación de que haya intentado obstaculizar investigaciones y recalcando que, más bien al contrario, en los últimos tiempos la Fiscalía ha presentado querellas contra una delegada del Gobierno -la de Madrid, Concepción Dancausa- y "contra personas vinculadas a un ministro del Gobierno actual -en alusión, probablemente, a la querella contra integrantes del despacho Equipo Económico, que fundó Cristóbal Montoro-.

Además, ha asegurado que él no se plantea eliminar la Fiscalía Anticorrupción, sino que está estudiando crear más delegados Anticorrupción para que haya en todas las comunidades autónomas.

El fiscal ha asegurado que él no cree "de ninguna manera" que Moix haya filtrado información a la prensa. Preguntado entonces por la nota de la Fiscalía Anticorrupción en la que se incluía la alusión a "la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad", ha respondido que esa expresión se recogió porque no tenía trascendencia. "Como no tenía trascendencia no se dio importancia a que eso se conociera", ha argumentado.

En esa nota se informaba de la decisión de la Fiscalía de pedir que el expresidente madrileño Ignacio González siguiese en prisión preventiva por la 'operación Lezo'. Según Maza, se hizo "de forma muy correcta y muy seria", y sólo constaban algunos párrafos del informe porque "se expurgó todo lo que podía afectar a la investigación, que es la diferencia con las filtraciones".

Maza también ha negado que Moix pretendiera relevar a los fiscales del caso Lezo -dice que se trataba sólo de eximirles de responsabilidad en una actuación concreta- o que se haya sustituido a los del 'caso 3 por ciento'.

También cree que es jurídicamente defendible el criterio de Moix de que los imputados en la 'operación Lezo' no constituyen una organización criminal, porque no coinciden las personas ni "los hechos de hace 16 años con los de ahora". Eso sí, ha admitido que tan defendible es un criterio como el otro.

En la misma línea, ha defendido su decisión de nombrar a Moix pese a conocer las conversaciones del sumario en las que Ignacio González le elogiaba en una conversación con el ex ministro Eduardo Zaplana. Maza ha insistido en que ambos conocerían a Moix por su posición institucional y que decían "vaguedades". En todo caso, ha añadido que él no vincula a Moix "con los deseos de estos señores" y cree que González, que ahora está en prisión, no seguirá pensando que le convenía su nombramiento.

¿Debe investigarse si 'Rafa' es Catalá?

En cuanto a si debe investigarse si el "Rafa" del que hablan González y Zaplana es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha replicado que él no sabe "si habrá que averiguarlo o no", sino que "corresponde al juez de instrucción si considera que esa mención tiene alguna relevancia para la causa".

Por otro lado, ha reconocido que sería "muy grave" si se confirmase que los principales investigados en 'Lezo' conocieron seis meses antes de que explotase la operación el envío de una comisión rogatoria a Suiza.

"Siempre que hay un tipo de filtración así abrimos una diligencia de investigación, ahora tenemos una abierta", ha dicho, aunque ha añadido que también corresponde a investigarlo al juez que instruye la causa, en el seno del propio procedimiento.