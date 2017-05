Maza pide disculpas a Nieto por una redacción "confusa" de los fiscales

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha pedido disculpas al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al que los fiscales del caso Lezo le citan en un escrito de "redacción confusa" que le vincularía con el chivatazo a Ignacio González de las investigaciones que se seguían contra él.

En declaraciones a Onda Cero, Maza ha dejado claro que "en nombre de la Fiscalía" quería pedir disculpas al número dos de Interior por el "fallo cometido", tras lo cual ha explicado que la redacción de la frase en la que el nombre de Nieto aparece en el escrito de los fiscales del caso Lezo "no ha sido muy afortunada".

Maza ha dicho que la cita aparecida en dicho escrito es "las investigaciones chivadas del secretario de Estado", una expresión que tiene una "redacción confusa" y que induce a "error", porque en ningún momento atribuye al cargo de Interior ningún chivatazo porque no dice literalmente "investigaciones chivadas por el secretario de Estado".

De hecho, ha asegurado que el mismo día en que se conoció el escrito, el pasado martes, los fiscales le llamaron "entristecidos" para admitir que se trataba de un error de "interpretación" y que la la frase "no era la más afortunada", motivo por el que se emitió un comunicado por parte de la Fiscalía aclarando el asunto. Además, ha insistido que, si bien no quiere crear "más confusión", no existe ninguna investigación abierta al secretario de Estado.

"Es lamentable y me pongo en su lugar de la mala tarde que debió pasar", ha añadido el fiscal general que ha reiterado sus disculpas y la justificación de que "un error lo puede tener cualquiera".