Maza asegura que la elección de nuevo fiscal jefe Anticorrupción será compleja por la "calidad" de los candidatos

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, se ha mostrado convencido este viernes de que la elección del nuevo fiscal jefe Anticorrupción será compleja debido a la "calidad" de los candidatos.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Maza ha recordado que este viernes concluye el plazo para presentar las candidaturas, pero ha señalado que hasta mediados de la semana próxima no se podrán conocer porque hay que esperar la llegada de las candidaturas que sean remitidas por correo o se hayan presentado en otros organismos públicos. De este modo, ha recordado que, una vez se conozcan los candidatos, convocará el mes que viene un consejo fiscal que tomará la decisión correspondiente.

Por ello, Maza ha apuntado que la elección será compleja porque, como ha recordado, ya suenan nombres de personas que serían "magníficas" para el puesto y de ahí, a su juicio, la complejidad para seleccionar a quien sustituya a Manuel Moix, tras su dimisión.

"Habrá excelentes candidatos y el problema va a ser decidir quién es el mejor de todos; el problema será elegir debido a la calidad, no por no encontrar a personas que lo soliciten", ha explicado. Cuestionado por si tiene algún favorito por el momento, ha dejado claro que no se mueve por favoritismos y que el afán será elegir a la persona más adecuada entre "unos candidatos excelentes".

Maza ha participado en las jornadas Novedades de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, celebradas en el Colegio de Abogados de Huelva (ICAH).