Maza carga contra la "lentitud exasperante" del sistema judicial

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cargó contra la "lentitud exasperante" del sistema judicial español y propugnó de nuevo la creación de la figura de un fiscal investigador que evite "la repetición innecesaria de procedimientos y diligencias" que, dijo, tiene lugar actualmente con el juez instructor.

En la ponencia El Ministerio Fiscal y el Pacto de Estado para la Justicia, celebrada en San Lorenzo de El Escorial, Maza aseguró que España tiene "serios problemas de competitividad" con otros países europeos por la ausencia de fiscales investigadores. "Los fiscales europeos no comprenden que a sus reuniones sigan acudiendo jueces", afirmó. "No estamos hablando de cambiar el gorrito del juez instructor por el de fiscal instructor; queremos investigar", explicó Maza, quien argumentó que la justicia penal del país es "muy buena", pero que "si hay algo mejor, no importaría nada copiarlo".

Asimismo, opinó que con la actual doctrina del Tribunal Constitucional -que se presenten las pruebas en el juicio oral- se produce una "repetición innecesaria" de las pruebas ya recabadas por parte del juez instructor del caso. De hecho, señaló la lentitud como el principal problema de la justicia penal. "El secreto está en que las penas se apliquen rápidamente y se cumplan", sentenció.

Según el fiscal general del Estado, "la corrupción está afectando al sistema" y la lentitud de la Justicia se ha convertido en "un problema de Estado". Por ello, aboga por un "cambio esencial" en el procedimiento. "Es muy mejorable el hecho de que un sujeto gestione la investigación, la toma de medidas cautelares y las posibles injerencias en su propia investigación", insistió en su crítica a la acumulación de trabajo por los jueces instructores. "El Poder Judicial ganaría mucho de cara a los ciudadanos si él no es el que investiga inquisitorialmente", argumentó.