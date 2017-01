Mendia cree que Sánchez no es la persona adecuada para liderar el PSOE

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, consideró ayer que, "mirando al futuro, Pedro Sánchez no es la persona adecuada" para liderar el PSOE y "unirlo", aunque cree que la decisión de presentar su candidatura o no a las primarias "debe tomarla él personalmente", como ha ocurrido con la de Patxi López. Asimismo, valoró que el ex lehendakari "cogió al PSE completamente roto en 2002 y lo unió".

En una entrevista publicada por el diario Deia, la dirigente vasca (que el sábado acompañó a López en su primer acto de presentación de su candidatura) aseguró que el hasta ahora único candidato a la secretaría general ha dado este paso por "compromiso con el partido". "Yo sé que a Patxi López le duele el PSOE, ha crecido en el PSOE y le preocupa la situación que estamos atravesando", señaló.

Convencida de que "va a haber más candidatos", Mendia remarcó que el PSOE "debe saber gestionar la pluralidad desde la lealtad" a la Ejecutiva Federal. La dirigente vasca recordó que el ex Lehedankari "estuvo hasta el final con Pedro Sánchez y sigue compartiendo con él aquello que defendían juntos en la Ejecutiva Federal del PSOE".