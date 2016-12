Micaela Navarro avisa de que la reunión de los 'sanchistas' no ayuda al PSOE

La presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ha alertado de que la reunión que van a celebrar hoy una treintena de cargos públicos y orgánicos del PSOE afines al ex secretario general Pedro Sánchez para intentar que presente su candidatura a las primarias, "no ayuda" al partido. Sánchez, que no asistirá al cónclave y que no se encuentra en Madrid, no ha despejado todavía las dudas sobre si intentará recuperar el liderazgo del partido, aunque en las últimas semanas ha ido perdiendo apoyos.

En declaraciones antes de asistir a la Mesa del Congreso, Navarro ha declinado opinar sobre esa reunión y se ha limitado a asegurar que todos los asistentes ya son "mayores de edad" para saber lo que hacen y si su actitud perjudica a su partido. "No digo que le perjudique al partido, pero desde luego que ayudarle no", ha remarcado a preguntas de los periodistas.

A su juicio, los militantes del PSOE deben ser "maduros" para saber qué decisión deben tomar "sin que nadie los esté empujando, ni de dentro, ni de fuera" y ha recordado que el Congreso en el que se elegirá al nuevo líder socialista todavía no está convocado. En este sentido, Navarro ha arremetido contra la diputada del grupo socialista Zaida Cantero, una de las más combativas a favor de Pedro Sánchez pero que sin embargo no es militante socialista.

"Cuando se trata de decisiones orgánicas yo no creo que nadie que no pertenezca al partido tenga que ser la que diga cuándo se tienen que pronunciar las personas que sí son militantes del partido", ha advertido. Y ha criticado a aquellos compañeros de PSOE que parecen "ir en contra" de otros compañeros porque tengan "otra opinión".

Preguntada por las últimas encuestas que apuntan a un ligero repunte del PSOE, Navarro confía en que los ciudadanos reconozcan el intento de su partido de ser "útil" desde la oposición y con "lealtad" al Gobierno. "Espero que hayamos tocado ese fondo, que muchas veces no tiene tanto que ver con el cómo hacemos las cosas sino en cómo explicamos las cosas", ha remarcado.