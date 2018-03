Miles de jubilados de toda España desafían a la lluvia y exigen en la calle unas pensiones dignas

Decenas de miles de personas se movilizaron ayer en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el país -desafiando la meteorología adversa en muchas ciudades- en defensa del sistema público de pensiones y por unas prestaciones dignas que no pierdan poder adquisitivo. Entre todas ellas destacó la multitudinaria marcha Bilbao, donde a pesar de la granizada salieron a la calle más de 115.000 asistentes, según fuentes municipales.

La manifestación de Madrid estuvo liderada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y a ella se unieron CCOO y UGT, junto con otros movimientos ciudadanos como el feminista o el contrario a los recortes. En Madrid se celebró una segunda manifestación por la tarde de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones, a la que también se sumaron CCOO y UGT.

La manifestación matutina comenzó bajo una intensa lluvia al grito de "Ni el agua ni el viento detienen el movimiento", tras lo que se corearon consignas como "No quedan pensiones para jubilados, pero cómo gastan en los despachos del Estado" o "Más pensiones y menos ladrones".

El portavoz de la MERP, Joanen Cunyat, destacó "el clamor y la exigencia de la sociedad para que se blinden las pensiones en la Constitución", de forma que se prohíba expresamente su privatización o su pérdida poder adquisitivo. El secretario general de USO -que forma parte de la MERP- Joaquín Pérez da Silva, señaló como culpables de la situación actual no solo la reforma del PP de 2013, sino también la de 2011 que llevó a cabo el Gobierno socialista con el acuerdo de los agentes sociales (CEOE, CCOO y UGT).

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistió también a la manifestación, donde denunció que el Gobierno "no está haciendo nada" pesar de tener la obligación de garantizar unas pensiones dignas. "Este Gobierno ha abandonado a los pensionistas, pero somos muchas las generaciones que estamos con ellos, porque son aquellos que construyeron este país".

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, advirtieron de que si el Gobierno sigue sin escuchar lo que sucede en las calles y no toma medidas para fomentar un reparto de la riqueza más justo, "se va a producir un estallido social y una creciente movilización. España crece, pero esa riqueza no se distribuye entre la mayoría social", aseguró Sordo, que insistió en que son los pensionistas y los trabajadores los que están todavía pagando las políticas "austericidas" de la crisis.

Álvarez afirmó que no hay ninguna razón para no recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y que vuelvan a la senda que el Gobierno del PP cambió unilateralmente en 2013 al desligar su subida de la evolución de la inflación, ya que la ciudadanía no va a aceptar que las pensiones sigan subiendo solo el 0,25%.

En Marbella (Málaga), el presidente Mariano Rajoy, aseguró que mientras esté en el Gobierno las pensiones "subirán seguro", pero subirán "lo que podamos, no pueden subir lo que no podamos". Tras señalar que las pensiones "no se garantizan con discursos", Rajoy insistió en que hay que mantener la misma política económica para que el sistema se pueda mejorar.

En Barcelona, miles de personas salieron a la calle, acompañados por líderes políticos como el de En Comú-Podem, Xavier Domènech, o el del PSC, Miquel Iceta, en una marcha en la que algunos manifestantes quemaron las cartas recibidas por el Ministerio de Empleo en las que se les anunciaba la subida del 0,25% de las pensiones.

Decenas de miles de personas hubo asimismo en las protestas de Andalucía, que se manifestaron bajo la lluvia en todas las capitales. En este sentido, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, dio en un tuit todo su "apoyo a las miles de personas" "están saliendo a las calles para exigir pensiones dignas".