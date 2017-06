Miles de personas se manifiestan en Navarra en defensa de su bandera

Miles de personas, 25.000 según la organización y 23.000 según la Policía Nacional, se manifestaron ayer en Pamplona "en defensa de la bandera de Navarra" y para reclamar que "se reponga" la Ley de Símbolos de Navarra, derogada por la mayoría del pleno del Parlamento foral el pasado 30 de marzo. Esta decisión supone eliminar la prohibición de que la ikurriña ondee en Ayuntamientos navarros.

La marcha comenzó a las 18.00 desde el Parlamento de Navarra, precedida por una gran bandera de Navarra y una pancarta en la que se leía Defendamos la bandera de Navarra. La gente portó multitud de banderas de Navarra y también se vio alguna de España. Entre los asistentes se encontraban representantes de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos, así como la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y los expresidentes de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina. A lo largo de la marcha, se escucharon vivas a Navarra y España y se corearon consignas como "esta es mi bandera, en el norte y la Ribera", "esta es mi bandera, no queremos la de fuera", "no somos ultras, somos navarros" o "no nos engañan, Navarra es España". También se gritaron consignas contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos.

En el escenario, Vicky Pascual y Fernando Aranguren, que ejercieron de presentadores del acto, se dirigieron a los asistentes afirmado que "hoy estamos aquí reunidos navarros de izquierdas y de derechas" porque "lo que nos une es un corazón, una identidad foral, una bandera" que "es la de todos, que es la nuestra" y "estamos aquí para defenderla". "Los que dicen que no hay necesidad de ello, juegan al doble discurso, porque son ellos los que han derogado la ley", afirmaron.