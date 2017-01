Millo tiende puentes a los partidos secesionistas y Albiol los dinamita

"Si al final, el gobierno de Cataluña y las entidades independentistas con actitudes fanáticas, como pudimos ver en la Cabalgata de Vic, deciden ir hacia adelante, la única respuesta será dentro del marco legal, como no puede ser de otra manera, y consensuada desde el punto de vista político por los principales partidos constitucionalistas", indicó.

Por otra parte, tras acudir a la Pascua Militar en Barcelona, Albiol destacó que la presencia de farolillos independentistas en la cabalgata de los Reyes Magos de ayer en Vic, siguiendo una campaña de la ANC, fue "testimonial", lo que cree que demuestra que "los padres y los niños tienen más sentido común" que organizaciones dirigidas por el "fanatismo ideológico". El líder del PP catalán lamentó que "los fanáticos de la ANC" y de otras organizaciones que defienden la independencia tengan la "tentación" de politizarlo "absolutamente todo", pero avisó de que ello "acaba generando un asqueo general por parte de la población no independentista y algunos independentistas también, por suerte".

"Respeto" de Junqueras al plan de Puigdemont

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, mostró "todo el respeto del mundo" a la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no ser candidato en un año porque su proyecto es que se vote un referéndum y luego convocar elecciones constituyentes. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras insistió ayer en que respeta esta decisión pero no ha desvelado si él sería candidato en unas hipotéticas elecciones, ya que ahora están centrados en el referéndum: "Ganarlo y aplicarlo". Asimismo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, subrayó ayer que la consulta "se celebrará seguro", apuntando que si la política catalana cumple los plazos previstos no volverá a presentarse en ninguna lista para las próximas elecciones.