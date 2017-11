Moncloa rechaza la "ocurrencia" de Puigdemont de debatir con Rajoy

Carles Puigdemont se mostró abierto a reunirse en Bruselas con el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para encontrar una solución política a la crisis abierta por su plan independentista, una posibilidad que el Gobierno descartó de inmediato y tachó de "ocurrencia". El ex president afirmó que "sin duda" accedería a debatir con Rajoy desde Bruselas: "Creo que tiene que haber esta conversación. Necesitamos reuniones, diálogo, porque todo el mundo ha visto que lo que está ocurriendo en Cataluña no tiene nada que ver con lo que sucede en Castilla-La Mancha o La Rioja", valoró en una entrevista de la radio alemana Deutschlandfunk.

"Estamos dispuestos a escuchar vuestra propuesta si escucháis la nuestra y sobre estas bases de reconocimiento mutuo quizás avancemos y encontremos un punto intermedio que nos convenza", añadió Puigdemont. "¿Tiene España un proyecto político para Cataluña? Si lo tiene, lo queremos ver", aseguró.

La idea de una reunión bilateral fue descartada rápidamente por la Moncloa, que la consideró una "ocurrencia", en palabras del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. "Creo que Puigdemont con quien debe debatir es con el Xavier García Albiol, que es con quien se va a enfrentar en las urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña", señaló también el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en alusión al aspirante del PP el 21-D.

Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, tildó de "auténtica broma" que Puigdemont exija dialogar con Rajoy, ya que le recordó que ahora es sólo un candidato a las elecciones, además de un "huido de la Justicia".

"Puigdemont, aparte de ser una persona huida, ha presentado su candidatura a las elecciones, aceptando por lo tanto la legalidad. En estos momentos es un candidato, además de una persona huida, por lo que parece una broma que pretenda sentarse en estos momentos a hablar con el presidente", afirmó Millo.

El ex president negó la huida y alegó que viajó a Bélgica "en perfecta legalidad" cuando todavía no había sido interpuesta ninguna demanda en su contra. "Jamás he sido un fugado a pesar de los noticias falsas que publica la prensa unánimemente. Jamás he estado ni un minuto fuera de la ley", sostuvo. "He dado la cara, la voy a dar y voy a asumir mis responsabilidades. Mi intención no es escaparme", recalcó.