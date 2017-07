Monedero pide a la dirección de Podem que escuche a sus bases

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero cree que las bases y círculos de Podem Catalunya tienen una "voluntad firme de no acompañar" el referéndum del 1 de octubre y pidió ayer a la dirección de la organización catalana que les escuche.

Antes de participar en una de las actividades de la Universidad de Verano que se celebra en Cádiz, Monedero se pronunció sobre el llamamiento que la organización catalana ha hecho para participar en esta consulta, frente a la opinión de la dirección estatal de Podemos.

El cofundador de Podemos señaló que ha estado recientemente en Cataluña y ha visto que "lo que está expresando la dirección de Podem no coincide con lo que piensan las bases". Insistió en que él no identifica a Podem con la lógica de apoyar una consulta que "sirve para legitimar a los responsables de políticas de austeridad". En su opinión no es lógico apoyar "un falso referéndum, sin garantías de ningún tipo y sin fiabilidad de que realmente exprese la voluntad popular catalana".