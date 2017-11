Montoro da diez días a Puigdemont para que acate el 155 si quiere cobrar su pensión

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dictado una instrucción por la cual pide que se le informe en el plazo de diez días hábiles si Carles Puigdemont ha solicitado acogerse al Estatuto de ex presidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, en torno a 112.000 euros.

Dicha solicitud equivaldría a acatar de manera implícita la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, entre otras medidas, incluye su propio cese, así como el del resto del Gobierno catalán. Si Puigdemont se acogiera al Estatuto de ex presidentes estaría reconociendo que no es el "presidente legítimo" de la Generalitat, como se ha definido a sí mismo, y admitiría que su estatus ha pasado a ser el de ex presidente.

La citada instrucción, recogida por Europa Press, fue dictada el pasado día 16 por Cristóbal Montoro, en calidad de titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. En ella se recogen medidas en materia de función pública que tiene que llevar a cabo la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administración Pública y Vivienda al amparo del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre; es decir, del decreto por el que se aplica el artículo 155 de la Constitución.

Y entre las cuestiones que solicita Montoro a dicha secretaría está la petición de que remita a la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública del Ministerio, en 10 días hábiles, las "solicitudes recibidas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat", así como su "estado de tramitación".

La Ley del Estatuto de los ex presidentes, que impulsó en su día Jordi Pujol, prevé que Puigdemont pueda cobrar una asignación correspondiente al 80% de su salario como presidente. Pero no lo recibe de forma automática, sino que tiene que solicitarlo por los cauces oficiales que le indica ahora Montoro, que será quien decida si autoriza el pago o no de esa pensión.