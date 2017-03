Morenés será nombrado embajador en Washington este viernes

El Consejo de Ministros nombrará este viernes al ex ministro de Defensa Pedro Morenés como nuevo embajador de España en EEUU, que ha tardado apenas un mes en dar el plácet (visto bueno diplomático) al candidato, según confirmaron fuentes solventes.

En los usos diplomáticos, no está bien visto conceder el plácet muy pronto (no se suele contestar la petición en menos de 15 días), pero si se demora un periodo mayor a dos meses, es señal de que hay algo en el candidato propuesto que al país de acogida no le gusta.

Con Morenés, que sustituirá al diplomático Ramón Gil Casares, España tendrá dos embajadores en activo que no pertenecen a la Carrera Diplomática, tras el cese del político Federico Trillo como representante en Londres por el informe del Consejo de Estado que atribuyó al Ministerio de Defensa parte de responsabilidad en el accidente del Yak 42 que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, cuando Trillo era el titular de ese departamento.

El otro embajador político que mantiene el Ejecutivo es el ex ministro de Educación José Manuel Wert en la Embajada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París.

El actual ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que es diplomático, tiene la misma opinión que su antecesor en el cargo, José Manuel García-Margallo, respecto a que los puestos de embajador deben ser ocupados por diplomáticos. Sin embargo, no se cierra a hacer alguna excepción cuando las circunstancias así lo aconsejen.