Los Mossos accederán al Centro de Coordinación Antiterrorista

El Gobierno y la Generalitat acordaron integrar a los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo (Citco) y la Mesa de Evaluación del riesgo terrorista y constituyeron un grupo de trabajo para evaluar la conexión de la Policía catalana con Europol. Así lo anunciaron el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el conseller de Interior, Jordi Jané, que comparecieron por separado tras la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, la primera desde marzo de 2009, que se celebró en el Palau de la Generalitat con la presencia del presidente catalán, Carles Puigdemont.

Zoido destacó que, tras meses de desencuentro para pactar la fecha de la Junta, la cumbre se pido celebrar "porque la normalidad constitucional se mantiene", ante lo que este organismo refrendó "los altos niveles de colaboración y de coordinación policial que existen en el ámbito operativo" entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos. No obstante, el ministró apeló al cumplimiento de las leyes ante el anuncio del Govern de convocar un referéndum para el 1 de octubre: "Lo que no cabe en la ley y lo que no cabe en la Constitución debemos dejarlo a un lado". Jané subrayó tras la reunión el "buen clima de entendimiento" con el Gobierno. También explicó que aprovechó la cita para defender que la Generalitat haya convocado 500 plazas de agentes, lo que generó una controversia con el Ejecutivo.