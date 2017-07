"Los Mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1-O"

El consejero de Interior, Joaquim Forn, ha garantizado este miércoles que los Mossos d'Esquadra "cumplirán y harán cumplir la ley, como han hecho siempre", y ha agregado que, de cara al referéndum que el gobierno catalán ha anunciado para el 1 de octubre, permitirán que se vote con "libertad" y "seguridad".

En declaraciones a los periodistas, Forn, que se ha reunido por primera vez con la cúpula de los Mossos, ha apuntado que no contempla la posibilidad de que llegue ningún requerimiento judicial a la policía catalana sobre el referéndum anunciado por el Govern para el 1-O. "Y si llega, ya hablaremos de ello", ha apuntado.

El consejero ha desvelado que, en la reunión que esta mañana ha mantenido con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha garantizado que los Mossos "harán cumplir la ley, como han cumplido siempre la ley" y que, como han hecho siempre en cualquier elección, en el 1-O "permitirán que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de seguridad y tranquilidad". "Los Mossos se rigen por la ley, no se diferencian de cualquier otra policía. Entre sus funciones, si hay unas elecciones, figura permitir la salvaguarda de la seguridad y que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de seguridad y tranquilidad", ha insistido.

El consejero, que asumió la cartera el pasado viernes tras la dimisión de Jordi Jané -a quien sectores de JxS y la CUP veían con recelo por su perfil moderado-, ha hecho estas declaraciones después de que, en su reunión con Millo, este le ha pedido que mantenga el compromiso de velar por el cumplimiento de la ley, al igual que hicieron desde el primer día el ex consejero Jané y el exdirector de los Mossos Albert Batlle, que dimitió el pasado lunes, día 17. "Desde que he llegado (a la consejería) es la pregunta que siempre me hacen", ha reconocido Forn, que ha garantizado que los Mossos respetarán y harán respetar la ley, pero también que permitirán que se vote con tranquilidad y seguridad el 1-O.

Sobre este referéndum independentista anunciado por el Govern, Forn ha remarcado que tanto él como Millo han mantenido en la reunión los argumentos que repiten siempre: "cada cual ha dicho lo que tenía que decir". "Yo he dicho que la policía está para cumplir la ley, que hará cumplir la ley y que lo que también hará es permitir, como hace cualquier policía de cualquier país del mundo cuando hay elecciones, que la gente pueda votar", ha sostenido.

Además, Forn ha celebrado que en su encuentro con Millo hayan acordado mantener los acuerdos y convenidos alcanzados entre el Gobierno y la Generalitat en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña -celebrada el lunes de la semana pasada-, ya que, entre otros aspectos, permitirán que los Mossos tengan acceso a información de organismos internacionales.

Por su parte, el nuevo director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, -de quien la oposición han cuestionado sus tuits en los que aseguraba, entre otros, que todos los españoles le daban "pena"-, se ha definido como un político "dialogante", no "frentista" y que le gusta el respeto y que le respeten. "Independientemente de las ideas que tengamos nosotros, al final, nosotros estamos sirviendo a un gobierno y estamos sirviendo a un país. Estamos siempre al lado de nuestro cuerpo de policía", ha alegado Soler, que ha subrayado que su compromiso al frente de los Mossos es "servir a todos los ciudadanos, como no puede ser de otra manera".

Maza perseguirá la compra de las urnas

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dejado claro que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de urnas para el referéndum catalán, tanto si se hace públicamente como si se hace de manera encubierta, porque a su juicio constituiría un delito de malversación.

Maza ha hecho esta advertencia en declaraciones después de que el Gobierno catalán decidiera este jueves posponer la compra de las urnas y evitara concretar cómo se llevará a cabo. Además, ha reconocido que, de celebrarse el referéndum, habría que estudiar si los voluntarios que participen en su organización estarán incurriendo en delito o no.

Tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas y las declaraciones de Maza, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña, Jordi Turull, ha acusado al Gobierno de echar "gasolina al fuego", pero ha avisado de que la reivindicación del referéndum es un "tsunami democrático" y el agua "no se puede frenar".