Naseiro, ex tesorero del PP, desarma la coartada de Bárcenas sobre su fortuna

El ex tesorero del PP Rosendo Naseiro negó haber hecho operaciones de compraventa de cuadros con Luis Bárcenas y dijo que éste lo "utilizó" cuando, en un momento dado, le pidió que dijera que hacía este tipo de negocios con él para justificarse "ante sus amigos". De esta manera, Naseiro desmontó en su declaración como testigo en el juicio de Gürtel la versión de Bárcenas de que parte de su dinero procedía de operaciones de compraventa de arte que realizó con él: "Él nunca compró cuadros conmigo".

"Desde luego, Bárcenas no era marchante de arte ni cosas de ésas", reiteró para añadir que en un momento dado éste le pidió que dijera que hacía negocios con él para "justificar ante sus amigos que compraba cuadros", aunque no recuerda si esa conversación fue antes o después de saberse investigado. "Puede ser que a lo mejor algún cuadro pequeño, sin importancia, le vendiera", admitió en otro momento, pero agregó que "nunca" compró nada a Bárcenas y que, de haberle vendido algo, se trataría de alguna obra de no más de 50.000 euros "para decorar" y no de operaciones de importancia.