Más de 100 ONG alzan la voz por la acogida de refugiados

A tres meses de que expire el plazo para que España acoja a más de 17.000 refugiados, y mientras sólo ha cumplido con un "vergonzoso" 7% de esa cifra, más de 100 organizaciones unirán su voz el próximo sábado para gritar Basta de excusas. No más barreras. Queremos acoger ¡ya!.

Un porcentaje que da a España el "récord en la falta de cumplimiento" del acuerdo europeo en materia de asilo, por lo que el centenar de convocantes, entre ONG, partidos y sindicatos, exigirán al Ejecutivo y a la UE que "no jueguen con la vida de millones de personas" y ofrezcan políticas migratorias que "garanticen los derechos humanos".

El Gobierno apenas ha cumplido el 7% de su compromiso de recibir a 17.000

Personas como Ahmed, un joven kurdo de origen sirio que lleva dos años en España trabajando como conserje nocturno para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mientras de día estudia español en una Escuela Oficial de Idiomas, según él mismo relató en la rueda de prensa ofrecida para presentar la movilización del sábado. Estudiaba Filología y Literatura Inglesa, pero la guerra y la imposición del servicio militar obligatorio en Siria le llevaron a la determinación de huir de su país y probar mejor suerte en Argelia, donde solo pudo esconderse diez meses.

Decidió entonces saltar a Europa atravesando Libia y Marruecos, pero "no fue fácil": hasta 27 veces intentó pasar la frontera por Melilla, pero siempre fue devuelto.

Pero si hay un pueblo que ha sufrido "la falta de compromiso" del Gobierno español es el saharaui; Cheija ha pasado 20 años en un campamento y otros diez en España "luchando día a día por tener un hogar", sin éxito. "Un refugiado siempre sufre con dignidad y orgullo", destacó la joven, que quiso insistir en este mensaje: "No somos un peligro, no somos terroristas; de hecho, los refugiados no queremos terrorismo, sino que somos refugiados por el terrorismo. También somos personas, y lo único que queremos es una vida digna, sin causar pena".