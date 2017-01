Los críticos piensan en Odón Elorza si Pedro Sánchez no da el paso definitivo

Los críticos con la gestora socialista que se han agrupado en torno a Pedro Sánchez quieren que el ex secretario general dé, definitivamente, la batalla en las elecciones primarias que el PSOE celebrará en el mes de mayo. Si no fuese así, el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza es la persona mejor situada para tomar este relevo. “Por su trayectoria, ha sido alcalde de una ciudad importante en momentos muy duros, y por su imagen pública”, explica uno de estos críticos. En la sede de Ferraz también son conscientes de que Elorza es el único que aúna el consenso de lo que queda del pedrismo, de donde se han desgajado la federación del País Vasco, de La Rioja y el PSC de Miquel Iceta. De este modo, los pedristas, cuyas plataformas se reunirán mañana en Madrid, un día antes del Comité Federal, siguen apostando por el ex secretario general, pero no apoyarían a Patxi López, cuya estrategia de montarse a una tercera vía que evite el choque entre Susana Díaz y Pedro Sánchez parece que sigue sin encontrar eco.Odón Elorza y la diputada Zaida Cantera, que no es militante, han sido los que han llevado la voz de las 40 plataformas que se han constituido en España para solicitar un congreso urgente. Mañana se reúnen en Madrid, donde harán público un manifiesto y propondrán que el comité federal del sábado ponga la fecha del congreso para el mes de abril. No parece que vaya a ser así, en el Comité Federal no tienen la mayoría, y este órgano apoyará sin grandes problemas la cita de la gestora. De ser así, y no hay elementos para contrapesar, las elecciones primarias para elegir al secretario general se celebrarán en mayo y, dos o tres semanas más tarde, el congreso, en el mes de junio. Así, el PSOE contará con un nuevo líder, o lideresa, antes del verano. Dos meses después se deben celebrar los congresos regionales. Considerando que agosto es inhábil, estos cónclaves se dejarían para septiembre. En caso de que Susana Díaz fuese la nueva secretaria general, el PSOE andaluz debería elegir su nuevo líder ese mes.La presidenta andaluza obtuvo ayer un apoyo importante de la mano del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aunque el entorno de Susana Díaz sigue defendiendo que no dará ningún paso hasta que no se convoque el congreso de modo oficial. Para el extremeño, la virtud de Díaz es que gana elecciones. En su opinión, eso es lo que necesita su partido. En eso coincide con las intenciones de la presidenta, que sólo se marcharía a Madrid en el caso de que hubiese opciones de colocar al PSOE en un buen punto de partida para recuperar dos millones de votos. El presidente extremeño no es un barón cualquiera, Fernández Vara siempre ha servido de puente cuando el PSOE ha estallado en dos, pero rompió con Pedro Sánchez cuando éste se enrocó en “el no es no”. No es que ahora sea susanista, sólo ve esa opción frente a los pedristas. Fernández Vara lanzó un mensaje demoledor a Patxi López: que valorase su candidatura de acuerdo con los resultados electorales del PSE en Euskadi, está por debajo del 20% de los apoyos.Si el Comité Federal aprueba la fecha del congreso, posiblemente el 17 y 18 de junio, los militantes del PSOE votarían dos o tres semanas antes en urnas a su nuevo secretario general. Son unos 190.000 militantes, aunque el censo se cerrará el día en que el congreso quede formalmente convocado, y esto ocurrirá dos meses antes de la fecha. Es decir, sobre el mes de abril. Hasta entonces es posible que ninguno de los candidatos muestre todas sus cartas. En el caso de Susana Díaz, el PSOE andaluz teme mucho la reacción de Podemos y del PP en el Parlamento, por lo que la presidenta esperaría a todos los plazos. La gestora tiene que decidir, además, qué hace con el PSC. Las conversaciones con el partido hermano en Cataluña no van bien, han bajado el tono, pero aún no está claro que sus militantes vayan a votar. Según los socialistas catalanes, ellos son 18.000, pero en sus últimas primarias, las que enfrentó a Iceta con Nuria Parlón, sólo votaron la mitad. Esto es uno de los asuntos que el PSOE sí está dispuesto a arreglar, sí o sí: el acceso al censo de votantes en caso de que, finalmente, sigan como hasta ahora, gozando de los mismos derechos que los militantes federales. A Susana Díaz le apoyan seis de los siete presidentes autonómicos y casi todas las federaciones del PSOE donde hay cierta unidad. Madrid y Valencia, por ejemplo, están muy divididas. Díaz contaría con Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, entre las mayores. Ella no lo tiene decidido y va a depender mucho de quiénes son los otros candidatos; no parece que crea que Pedro Sánchez pueda ganarle unas elecciones internas, aunque los pedristas estén convencido de los contrarios. Lo cierto es que nadie sabe muy bien cómo actuaría la militancia. Una empresa demoscópica ligada a una de las federaciones regionales del PSOE ha comenzado a hacer un sondeo entre los militantes socialistas de toda España, y se les pregunta por sólo dos candidatos. Susana Díaz y Pedro Sánchez. Si, al final, son los contendientes, sería como un remake del Comité Federal del pasado octubre, aunque desde entonces el ex secretario general ha perdido todos los apoyos de los órganos territoriales del PSOE.