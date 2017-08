Otegi aboga por una negociación discreta de la hoja de ruta sobre los presos etarras

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, insistió ayer en "la necesidad de abordar "entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales un diálogo discreto para una hoja de ruta para poner en libertad al conjunto de presos" de ETA, con el establecimiento de "plazos" para su excarcelación.

"Habría que abordar en qué condiciones, en qué plazos y los determinados pasos que habría que dar para hacerlo", indicó Otegi en una entrevista concedida a Onda Vasca.

A su juicio, el diálogo sobre presos "se tiene que dar en niveles de discreción". "No estoy planteando montar foros estructurados en no sé dónde, sino que este diálogo hay que hacerlo con eficacia. Y nosotros ya no podemos pasar más tiempo sin abordar con seriedad este tema", indicó. "Por mi experiencia, yo sé que hay determinadas cosas que se hacen con una cierta discreción y en foros discretos. Así surgió Lizarra-Garazi en el país o el proceso de negociación con el PSOE", insistió.