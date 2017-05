PNV y PP mantienen todavía "diferencias y escollos por salvar" para que los vascos apoyen los PGE

El PNV y el PP mantienen todavía "diferencias y escollos por salvar" para que los jeltzales puedan apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "De momento no hay acuerdo y es cuestión de voluntad política", han asegurado a fuentes de la formación nacionalista.

La dirección del PNV, en la reunión que mantendrá este martes, tratará, entre otras cuestiones, la situación en la que se encuentran las negociaciones presupuestarias, y diseñará la estrategia a seguir en las conversaciones, así como de cara al debate y votación en el Congreso durante estos próximos miércoles y jueves de las enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos a las Cuentas estatales.

Los contactos entre los jeltzales y populares siguen manteniéndose "al máximo nivel", y el PNV considera que "el acuerdo o el desacuerdo" debe quedar explicitado entre hoy y mañana. "Todavía hay diferencias y escollos que salvar. Es cuestión de voluntad política y, de momento, no hay acuerdo. Ahora no podríamos votar que sí", han indicado las fuentes consultadas.

Por ello, siguen sin descartar la posibilidad de apoyar alguna de las enmiendas a la totalidad planteadas por otros grupos parlamentarios, después de que los jeltzales renunciaran el viernes de la pasada semana a registrar la suya. Sin embargo, confían en que, finalmente, pueda cerrarse "un buen acuerdo" para Euskadi.

En todo caso, este miércoles empieza el debate de las Cuentas estatales y, "en este momento, el PP no tiene el apoyo" del PNV, "porque no hay un acuerdo cerrado, y todavía hay asuntos que son importantes que no están solucionados".

"Hay algunos temas en los que hemos acercado posturas, pero hay otros que son importantes en los que todavía no ha habido acercamiento. Por tanto, seguimos trabajando en ello", han asegurado.

"Responsabilidad y altura de miras"

El PNV confía en la posibilidad de un acuerdo que, según ha destacado, no sería bueno para el partido, sino "para todos los vascos, incluso para aquellos que lo critican sin conocer los detalles del mismo".

Los jeltzales aseguran que mantienen esta postura por "responsabilidad y altura de miras", ya que, a su juicio, "en este momento, lo más fácil sería mirar hacia otro lado". No obstante, señalan que, como "defensores de los intereses de Euskadi" y ante "una oportunidad que posiblemente sea única para conseguir cosas muy importantes para Euskadi", el PNV seguirá insistiendo en la posibilidad de lograr un acuerdo.

En este sentido, la formación dirigida por Andoni Ortuzar quiere poner los intereses "del país", por encima de los partidistas, frente a quienes "se lavan las manos y se esconden detrás de la pancarta".