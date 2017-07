El PNV saca pecho de las concesiones de Rajoy al autogobierno vasco

El PP rechaza transferir la Seguridad Social

El presidente del PP de Guipúzcoa y parlamentario, Borja Sémper, pidió ayer al PNV y a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que asuman "de una vez por todas" que "no hay transferencia posible, no hay ruptura de la caja única de la Seguridad Social, porque eso significaría condenar a los pensionistas vascos a una incertidumbre a la que el PP no va a jugar". En declaraciones a Europa Press, Sémper recordó que los populares no están dispuestos a que el Gobierno vasco "desde la soberbia, no haga ninguna de la reformas que necesita Euskadi". "Que se fijen menos en Madrid y que se preocupen más de Euskadi", recalcó.