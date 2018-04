El PNV proclama que el sistema judicial español "ha quedado en evidencia"

El PNV considera que la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holdtein (Alemania) de dejar en libertad a Carles Puigdemont por la acusación de un delito de rebelión deja al sistema judicial español "en evidencia".

"No hay Justicia en Europa que homologue un delito de rebelión sin violencia. El fallo deja de nuevo en mal lugar a la Justicia española, cuyas actuaciones hemos venido cuestionando desde EAJ-PNV", afirma la formación jeltzale en su perfil de una red social. En su opinión, esta decisión le reafirma en lo que el PNV lleva meses diciendo: "la Justicia no puede suplantar a la política, los jueces no pueden solucionar un problema político".

"La cárcel no es la solución, la solución pasa sólo por el diálogo y el acuerdo. Esperamos que esta decisión abra un nuevo tiempo de resolución del conflicto y los presos preventivos sean puestos en libertad de inmediato", concluye.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mostró anoche por su parte su confianza en que la decisión de la Justicia alemana sirva para que el juez Pablo Llarena "recapacite" y haga lo mismo con los lideres soberanistas presos en España.

La líder de los comunes celebró la puesta en libertad del ex president y la decisión de la Justicia belga de mantener en libertad a los consellers que siguen en Bélgica desde que huyeron de España. "Espero que las decisiones de dejar en libertad a estas personas facilitarán que el Estado, en concreto el magistrado Llarena, recapacite y que las personas que están en la cárcel injustamente sean liberadas cuanto antes para acabar cuanto antes con este sufrimiento injustificado".