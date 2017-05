El PP cree que el Barça se marca un autogol al apoyar "forzado" el referéndum

El dirigente del PP Javier Maroto ha advertido hoy de que la directiva del FC Barcelona se ha marcado un autogol al apoyar, de forma "forzada" por la "presión" que existe en Cataluña, el referéndum pactado sobre la independencia.

En un acto en Badalona junto al líder del PP catalán Xavier García Albiol, que ha dado el "pistoletazo de salida" a la campaña popular La Cataluña valiente, contra la independencia, Maroto ha apuntado que la adhesión del Barça al Pacto Nacional por el Referéndum es "una prueba manifiesta" de las "presiones" que existen en Cataluña desde las instituciones a favor del proceso soberanista.

Maroto ha indicado que el objetivo de su partido con esta campaña es salir a la calle y explicar su rechazo a la independencia, porque ello permite conocer la "opinión real" de la "gente real" en Cataluña, "y no la versión oficial que se escucha a través de la presión que la Generalitat y el gobierno independentista llevan a cabo".

"Y la prueba manifiesta de estas presiones ha sido lo que conocimos ayer, forzando a los directivos del FC Barcelona a que tomen posición (sobre el referéndum). Mala receta es esa cuando se mezcla la política y el deporte", ha lamentado Maroto.

A preguntas de los periodistas, el dirigente del PP no ha precisado a qué tipo de presiones se refería, aunque lo ha enmarcado en un contexto en el que, a su entender, existe "un mensaje oficial, de la Cataluña oficial", que es una "realidad muy distinta" de la de la Cataluña "a pie de calle".

"El mensaje que se traslada desde un lado y el otro no es el mismo y a veces es fruto de pertenecer o no a esa oficialidad", ha apuntado.

Para Maroto, la directiva del club azulgrana, al apoyar la convocatoria de un referéndum pactado, ha cometido el "mismo error" que el gobierno de la Generalitat, ya que en ambos casos "creen que todos piensan como ellos".

"En nombre de muchas otras personas, me pregunto: '¿Es que no hay miles de seguidores del Barça que no se sientan independentistas?'. Creo que la directiva del Barça se ha metido un gol en su propia puerta", ha considerado el vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular.

También Albiol, socio del RCD Espanyol, ha criticado la decisión de la directiva del FC Barcelona de sumarse al Pacto por el Referéndum, ya que a su juicio supone una "falta de respeto" hacia los seguidores del club azulgrana que no son independentistas.

"Que no se metan en esos líos", ha espetado Albiol, que ha subrayado que el deporte debe quedar al margen de la política.

En la misma línea, Maroto ha apelado a los catalanes "valientes" a que salgan a la calle y digan lo que ya reflejan las encuestas en Cataluña, que la mayoría de los ciudadanos rechaza la independencia.

Según el dirigente popular, la campaña impulsada por el PP catalán en contra de la independencia es su manera de "desmontar algunos mitos y clichés" que el independentismo ha creado para ganar adhesiones.

"Hay muchas personas desde el ámbito independentista que creen que la independencia es la receta mágica a las soluciones de muchos problemas; esas soluciones fáciles a problemas difíciles en otros países se llaman por su nombre: populistas", ha remachado.

Para Maroto, sostener que con la independencia "todos los problemas" de los catalanes se podrían solventar, "no solo es engañar a muchos catalanes de buena fe, sino es llevar a la confrontación y a la confusión a muchas personas que piden soluciones de verdad a los problemas reales de la calle".

En este sentido, Albiol ha explicado que con su campaña La Cataluña valiente, el PP pretende hacer llegar a la ciudadanía sus argumentos "emotivos" para contrarrestar la utilización "torticera" de los sentimientos por parte de los independentistas, que han "manipulado la realidad".

Según Albiol, el proceso soberanista se sostiene actualmente en Cataluña "básicamente por la presión y la capacidad de echar gasolina al fuego de las instituciones de la Cataluña oficial".

Por este motivo, Albiol ha resaltado que el objetivo ahora del PP es "ocupar la calle" para defender el sentimiento de los ciudadanos que viven "con naturalidad y orgullo" su sentimiento de ser catalanes y españoles.