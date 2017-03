El PP no pagó el Congreso de 2008 porque Feria de Valencia no justificó la factura

El PP defendió ayer en el juicio por el supuesto impago de 567.000 euros del Congreso Nacional de 2008 que no pagó ninguna cantidad a Feria de Valencia porque no justificó la factura que al parecer le reclamó cinco años después, pese a que la Feria afirma que lo hizo antes varias veces.

Lo afirmó el representante legal del PP Alberto Durán durante la vista oral que se celebró ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid por la demanda que presentó Feria de Valencia contra el PP por el impago de la deuda por la celebración en sus instalaciones del Congreso Nacional de los populares de 2008.

En la vista comparecieron también, como testigos, el ex secretario general del PP Ángel Acebes, el ex tesorero Luis Bárcenas y el ex diputado en las Cortes Valencianas Ricardo Costa.

Todos se desmarcaron del asunto al afirmar que no saben quién contrató el Congreso ni las cuantías, ni siquiera si era oneroso o gratuito.