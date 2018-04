El PP y C's siguen a la gresca por Cifuentes y el PSOE urge la moción

La tensión entre el PP y Ciudadanos (C's) a cuenta de la situación de Cristina Cifuentes se sigue enquistando. Los populares, tras las declaraciones el pasado viernes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazan a que se conozcan las conclusiones de las investigaciones sobre el máster de la presidenta madrileña, mientras que la formación naranja insta a sustituirla para mantener su respaldo en la Asamblea de Madrid. Entretanto, el PSOE apremia al partido de Albert Rivera para elegir definitivamente una fecha para la moción de censura al objeto de sacar del Gobierno regional a los populares y colocar al frente del Ejecutivo al socialista Ángel Gabilondo.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, apostó por esperar a que C's cumpla su anuncio de que apoyará una moción de censura contra Cifuentes junto al PSOE y Podemos, y defendió la posición moderada de su partido: "El PP no es una máquina de picar carne". "Dentro de C's me consta que hay debate sobre si apoyar una moción de censura con el PSOE y Podemos, con Podemos que apoya a los independentistas. Es una posición muy complicada dentro de Ciudadanos", avisó.

Igualmente, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, insistió en reclamar que se aplique "un mismo rasero para todo el mundo", y no sólo se apunte a Cifuentes cuando dirigentes de otros partidos han admitido "sin sonrojo" que han falsificado sus currrículums. En este sentido, defendió que "todo el que mienta y robe" se tiene que ir, además de insistir en que "lo relevante" en el caso de Cifuentes es que hay dos líneas de investigación que están "inconclusas" y hay que esperar a conocer sus conclusiones.

La portavoz de la Ejecutiva nacional de C's, Inés Arrimadas, advirtió al PP que si no propone un candidato para sustituir a Cifuentes, su formación no descarta hacer presidente al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aunque admitió que por ahora no hay conversaciones con el PSOE. "Si el PP no pone a un candidato limpio que pueda presidir la comunidad de manera interina hasta las próximas elecciones, nosotros no descartamos nada y, por supuesto, no descartamos que el señor Gabilondo sea ese presidente interino. No hay más soluciones", afirmó. Eso sí, dejó claro que "lo más lógico, sensato y razonable" es que el PP "no alargue más la agonía insostenible".

Desde las filas socialistas, su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, criticó este lunes que la Asamblea de Madrid no esté tramitando la moción de censura que registró el PSOE hace una semana y media contra Cifuentes, y exigió que "se ponga fecha ya". Calvo se mostró convencida de que los madrileños no pueden celebrar el día de su comunidad el 2 de mayo con la actual situación "ignominiosa" y defendió que la única manera de "regenerar" la política en Madrid es debatir la moción "constructiva" que ha propuesto un candidato "idóneo" como Gabilondo.