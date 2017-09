El PP cree que Rivera tiene "miedo" a Rajoy al proponer la limitación de mandatos

Rivera tiene miedo a un enfrentamiento con Rajoy en una campaña electoral. Ése es el único motivo que mueve al líder de Ciudadanos a proponer -como hizo el miércoles en el Pleno del Congreso- una limitación de mandatos.

Éste es el diagnóstico que hace el PP y que ayer expresó el coordinador general del partido y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maíllo. El dirigente popular hizo hincapié en que una limitación de mandatos "exige" reformar la Constitución.

Martínez-Maíllo afeó a Rivera que anunciara en el pleno extraordinario del miércoles en el Congreso -en el que Rajoy estaba llamado a comparecer por la trama Gürtel- una propuesta de ley para la limitación de mandatos, recordando que "esa propuesta está incluida en el acuerdo" de investidura. El coordinador general del PP aseguró que, para llevarse a cabo, sería necesaria una reforma constitucional porque "la ley por sí misma no sería suficiente". Martínez-Maillo alegó que no lo dicen ellos "sino los juristas". "En las democracias parlamentarias no existe limitación, existe en las presidencialistas", enfatizó, y añadió que "nadie discute que Alemania es un país democrático con un nivel alto de transparencia y regeneración".

El dirigente popular afirmó que "cuando Rivera habla mucho de esto [limitación de mandatos]" lo que le ocurre es que "tiene cierto miedo al Rajoy candidato". Además, Martínez-Míllo garantizó que, en caso de salir adelante la propuesta de C's, "ni siquiera tendría carácter retroactivo", por lo que no afectaría a una nueva candidatura del presidente de los populares.

Desde las filas de Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, admitió que la propuesta de su partido no "entusiasma" al PP, pero insitió en que presenta "una fórmula que se puede aprobar con amplia mayoría y respaldo". "El PP no se ha mostrado muy entusiasta con la idea general", recalcó Villegas, que recordó que los populares firmaron con su partido la limitación de mandatos. Para el número dos de C's, la limitación de mandatos "facilita revitalizar el sistema y evitar esos virreinatos que hemos visto en algunas comunidades autónomas".

Por su parte, la portavoz nacional de C's y su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, hizo hincapié en que "no es la primera ni la última medida", aunque sí es "interesante". Además, aclaró que "no es una ley antiRajoy" ni "la panacea", pero sí ayudaría a evitar "redes clientelares y malas prácticas". No obstante, aseguró que "hay que hacer muchas cosas" además de limitar los mandatos y, de momento, lo que espera C's es que el PP no vote no a "una cosa que ellos han firmado y defiende de forma feroz en Andalucía, porque no gobierna".