El PP abre la puerta de salida a la "lideresa"

Varios cargos del PP consultados por Europa Press coinciden en que la detención y encarcelamiento de Ignacio González colocan a Esperanza Aguirre en una situación "complicada" y apuestan por su dimisión como mejor salida. También miembros de la dirección nacional admiten que la situación de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid es "poco sostenible".

En las filas del PP no ocultan su preocupación por la dimensión que está tomando la trama presuntamente desarticulada en la Operación Lezo. Algunas de las fuentes consultadas no entienden la resistencia de Aguirre a dar un paso atrás, algo de lo que ella siempre ha presumido. De hecho, recuerdan que en febrero de 2016, tras las revelaciones sobre la trama de corrupción Púnica, compareció ante los medios de comunicación para anunciar su renuncia como presidenta del PP de Madrid alegando que la gente lo que quiere son "gestos" y por eso dimitía. "Tengo que asumir la responsabilidad in iligendo e in vigilando", dijo entonces.

En este sentido, fuentes de la dirección nacional consideran que Aguirre está en una situación "poco sostenible" porque su mano derecha, que después le sucedió en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha acabadoen prisión tras pasar dos noches.

Otros cargos del Partido Popular comparten una opinión similar y advierten de que seguir en su puesto puede transmitir la sensación de que se atrinchera. "La mejor decisión que en este momento podría tomar sería irse, máxime cuando tiene 65 años", asegura a Europa Press un dirigente autonómico del partido que, no obstante, confiesa que tiene "gran cariño a la lideresa".

Por lo pronto, ningún miembro del Gobierno ni de Génova han respaldado públicamente a Esperanza Aguirre, en un momento en el que la presunta corrupción acorrala al Partido Popular de Madrid, y se han limitado a subrayar con ahínco que ella sabe lo que tiene que hacer y que respetarán la decisión que decida tomar, empujándola de una manera discreta a su retirada.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ya dijo el jueves que la detención de González en una "operación tan compleja no aventura cosas positivas" y agregó que ella sabe "perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento".