El PP catalán se erige ante PSC y C's como "la voz que no se resigna"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, erigió ayer a su partido como la única voz en Cataluña que "no se resigna ante el separatismo", en contraste a quienes "solo pisan moqueta", en alusión a C's y PSC, algo que los populares plasman en una campaña para seducir a todos los catalanes no independentistas.

Albiol presentó la campaña La Cataluña valiente, que comenzará hoy con 24 actos en 24 municipios para poner en valor que "a Cataluña, lo mejor que le puede pasar es seguir formando parte de España, frente a los que callan ante el independentismo". "No nos resignamos al silencio, por eso salimos a la calle", afirmó Albiol , que explicó que la campaña se alargará durante el mes de mayo con actos en 96 municipios en los que colocarán carpas y representantes del partido explicarán su proyecto entregando 650.000 folletos en castellano y catalán.

El coordinador general del PPC avisó además a empresas, funcionarios y particulares de que tendrán "graves problemas con la Justicia" si colaboran con la preparación de un referéndum y de que a la Generalitat le caerá encima "todo el peso de la ley".

Albiol ironizó con que se trata del nuevo "anuncio del anuncio de la convocatoria de un posible concurso para comprar urnas", algo que comparó con "ir a un concesionario y comprarse un coche sin tener carné de conducir". "Te venderán el coche pero no podrás salir conduciendo porque lo que estarías haciendo es saltarte la legalidad. Y si conduces sin carné, te caerá encima todo el peso de la ley. Se pueden comprar o no urnas, pero no permitirán a la Generalitat que se celebre un referéndum de secesión", insistió.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró por su parte una "ilegalidad" la intención del Gobierno catalán de comprar urnas para el referéndum, así como este proceso electoral.