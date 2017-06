El PP avisa de que la comisión que lo investiga en el Congreso puede ser ilegal

El PP ha advertido este lunes de que la comisión de investigación del Congreso sobre su supuesta financiación irregular podría no ser legal y ser declarada nula, si no se limitan los tiempos, temas y territorios a investigar, y en ese caso el partido no descarta acudir a los tribunales.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha explicado en rueda de prensa que su partido no descarta "ninguna opción" porque no piensa aceptar "comisiones de investigación inquisitoriales contra un partido sin más" ni tampoco "causas generales".

Ha recordado además que un tribunal de lo contencioso en Madrid declaró nula la comisión de investigación que Podemos quiso poner en marcha en el Ayuntamiento de la capital para investigar toda la gestión de los 'populares' en el consistorio, sin especificar más, y por eso el PP no descarta denunciar esta otra comisión si no se delimitan antes los tres ámbitos a investigar.

Tras recordar que el PP ha pedido un informe jurídico al Congreso para clarificar estos aspectos, Maíllo ha defendido que la investigación se limite a esta legislatura y como mucho desde 2015, cuando por primera vez se define como delito la financiación ilegal.

Ha señalado que también se tienen que delimitar los asuntos a investigar y ha recordado que el reglamento del Congreso dice que los comparecientes en una comisión deben saber sobre qué cuestiones se les va a preguntar.

El tercer ámbito sobre el que hay que poner límites es, según ha dicho Maíllo, el territorial, porque no es lo mismo investigar a una administración que a todas, ayuntamientos y comunidades incluidas.

"¿Es legal todo esto?" se ha preguntado Maíllo, quien ha recordado que la Mesa y los portavoces de la comisión se reúnen mañana, mientras que la comisión lo hace el miércoles para aprobar un plan de trabajo. El PP espera que para entonces los grupos acuerden esos límites temporales, temáticos y territoriales, porque de no hacerlo, ha insistido, no descartan recurrir a los tribunales.

Fernando Martínez-Maíllo ha recalcado que ésta es la primera comisión "contra un partido" y el PP no piensa aceptar ni la "inquisición" ni una "causa general" contra la organización.

Por eso ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto contra la corrupción, al que el PP se comprometió en su acuerdo con Ciudadanos, y también ha recordado que hay ya una comisión de calidad democrática. Además, ha recordado a los partidos de la oposición que esta semana se constituye la comisión que, en respuesta a la del Congreso, ha promovido el PP en el Senado, para investigar a todos los partidos.

Y ha advertido de que el PP podría pedir que comparecieran no solo los líderes de los demás partidos, sino también dirigentes territoriales como Susana Díaz.

Además, entiende Maíllo que los demás partidos "no tendrán inconveniente, salvo que quieran ocultar algo", en que se investigue por ejemplo las conexiones de Podemos "con Venezuela e Irán" o que se hable de esa "persona detenida en Burkina Faso", en alusión a uno de los principales imputados en el caso de los ERE.

El PP, ha reiterado Maíllo, no tiene "nada que ocultar", y por eso Rajoy acudirá a la comisión del Congreso si así se decide. Por eso esperan, ha añadido, "la misma actitud de colaboración del resto de formaciones y líderes".