El PP limitará los mandatos a dos, pero no de forma retroactiva

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó ayer que su partido cumplirá el acuerdo firmado con Ciudadanos (C's) sobre la limitación de dos mandatos del jefe del Gobierno, pero no se aplicará de forma retroactiva.

Martínez-Maíllo apuntó que reducir por ley los mandatos es una cuestión que genera dudas entre algunos expertos jurídicos, pero expresó la disposición del PP a respetar el pacto que permitió la investidura de Rajoy. "El PP tiene la intención de cumplir los acuerdos que pacta y que firma, entre ellos, este acuerdo con C's de 150 puntos. Pero todos somos conscientes de que las leyes no tienen carácter retroactivo y que si se hace en una reforma futura una limitación de los mandatos, lo cumpliremos, pero sin carácter retroactivo", dijo en RNE.

El vicesecretario del PP explicó que desconoce cuántos años más pretende estar Rajoy al frente de la Moncloa -"Dios dirá, como él dijo"-, pero subrayó el apoyo del partido a su continuidad. "¿Qué partido prescinde de lo mejor que tiene? Entiendo que el PSOE haya prescindido de Pedro Sánchez porque el no por el no no daba más de sí", apuntó.