El PP permitirá el voto en conciencia si el asunto afecta a la ética y la moral

El PP aprobará en su congreso nacional el derecho del voto en conciencia, que permitirá a todos sus cargos representativos, entre ellos los parlamentarios, votar libremente sobre aquellas cuestiones de ética y moral que choquen con sus convicciones "más profundas".

Una decisión para muchos histórica y reclamada muchas veces por quienes a lo largo de los años han tenido conflictos morales con su partido y han acabado rompiendo la disciplina de voto, sobre todo en temas como el aborto.

En un momento en el que el PP tiene abiertos numerosos debates previos al congreso y sigue, por ejemplo, sin consensuarse una posición sobre la maternidad subrogada -que cuenta con varias enmiendas a favor y en contra en la ponencia social-, Génova logra con esta decisión contentar a unos y otros, que en cuestiones como ésta no tendrán que seguir la disciplina de partido.

Acabarán así, previsiblemente, situaciones vividas en numerosas ocasiones en las que parlamentarios díscolos eran sancionados por ausentarse o votar lo contrario que su partido cuando se debatían iniciativas que chocaban con sus principios morales.

La ponencia Política y de Estatutos, que ha coordinado el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, recibió varias enmiendas reclamando este voto en conciencia. Entre los firmantes estaban muchos populares conocidos por sus posiciones más conservadoras contra el aborto, y algunos autores de las enmiendas contrarias a la maternidad subrogada.

El texto, al que ha tenido acceso Efe, reconoce el derecho al voto en conciencia en aquellas propuestas que "afecten exclusivamente a cuestiones éticas y/o morales" y que "pongan en cuestión sus convicciones más profundas". Quienes quieran ejercerlo deberán comunicarlo previamente al portavoz del grupo correspondiente.

"Ya era hora", comenta Celia Villalobos. La diputada, ex ministra y ex vicepresidenta del Congreso, que ahora preside la Comisión del Pacto de Toledo, no oculta su satisfacción por que vaya ser realidad un reclamo que, recuerda, ella lleva muchos años haciendo.