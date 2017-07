El PP recalca que los presos etarras no conseguirán "nada a título póstumo"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, afirmó ayer que la política penitenciaria "no se va a cambiar" y resaltó que su formación siempre defenderá que los presos se "desvinculen" de ETA, una organización terrorista que no conseguirá "nada a título póstumo". Alonso anunció en Bilbao además la celebración durante la próxima semana de diferentes actos en recuerdo del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, que culminará con unas jornadas en Bilbao con la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"No hay ninguna posibilidad de negociación", aseguró al ser preguntado por la petición de modificar la política penitenciaria que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha pedido por carta a Rajoy. El presidente del PP vasco pidió al lehendakari "que tenga confianza en la política penitenciaria del Gobierno de España" y le afeó que "se preocupa mucho de los presos de ETA" y no del resto de los reclusos vascos. El ex ministro comentó que le "extraña" que Urkullu "esté todos los días con este tema".

Sin embargo, la parlamentaria del PSE-EE Alexia Castelo consideró que no debería "escandalizar" que haya un acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, aunque reconoció que "puede levantar alguna ampolla". En declaraciones a Onda Vasca, la socialista incidió asimismo en que la política penitenciaria debe aplicarse con los criterios que marca la ley pero "vistos de forma diferente a cuando ETA estaba en plena actividad". "La política penitenciaria debe estar orientada a la resocialización de todos los presos no solo de los de ETA", apuntó.