El PP rechaza el plan de acercamiento de presos del Gobierno vasco como "precio" por el desarme

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, exigió ayer al Gobierno vasco que rectifique y retire su plan de acercamiento de presos de ETA por ser un "precio" a pagar a una organización terrorista por desarmarse.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, señaló que este plan se actualiza periódicamente, la última vez el pasado noviembre, sin que se introdujeran novedades significativas porque ya contemplaba que el alejamiento máximo de los reclusos de ETA a sus lugares de origen no supere los 250 kilómetros.

En una rueda de prensa en Bilbao tras la primera reunión del nuevo Comité de Dirección del PP vasco, Alonso aseguró que "no se cree nadie" que esta propuesta del Gobierno vasco no esté ligada con el anuncio del desarme de ETA. "Todo lo plantea el Gobierno vasco, el desarme al margen de las fuerzas de seguridad y al día siguiente el precio a pagar como si no estuviera ligado con lo otro", insistió Alonso.

El Gobierno vasco mantiene su oferta de ejercer como "puente" entre el Gobierno central y los intermediarios de la "sociedad civil" en el que ETA ha delegado la "responsabilidad política" del desarme de la organización terrorista. Así lo subrayó ayer Erkoreka, en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La Audiencia Nacional mantuvo ayer en libertad provisional a la abogada Arantza Zulueta en la causa en la que fue desarticulado en 2010 el llamado frente jurídico de ETA, Halboka, al rechazar la petición de la Fiscalía y de la AVT de acordar su prisión por esta causa tras quedar libre en otra.

El tribunal ha tenido en cuenta "los períodos en que ha estado privada de libertad", así como "el estricto cumplimiento de las obligaciones" impuestas cuando ha quedado en libertad provisional.