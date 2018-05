El PP recurrirá la sentencia de la Gürtel porque "en ningún caso" conocía los hechos

El Partido Popular ha anunciado que recurrirá su condena por responsabilidad civil en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que "no comparte", porque "en ningún caso conocía los hechos". En un comunicado hecho público tras la sentencia que considera al PP que es responsable civil como "partícipe a título lucrativo", la formación política recalca que "ninguno de los condenados por este proceso está ya en el partido".

"Ningún miembro de la dirección actual o direcciones pasadas ha sido imputado en esta causa y algunos acudieron al juicio como testigos, lo que acredita una absoluta falta de responsabilidad en los hechos juzgados", reza el comunicado.

El PP subraya que "en ningún momento" ha estado "imputado ni procesado" en la causa y señala que la responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo "implica obligatoriamente, según el artículo 122 del Código Penal, el desconocimiento de los hechos".

Recuerda que los hechos que se han juzgado se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, "dos localidades madrileñas de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España" y, a este respecto, hace hincapié en que el PP nacional "no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual".

"El Partido Popular en ningún caso conocía los hechos. La figura de 'partícipe a título lucrativo' en el proceso penal es de carácter civil y no penal, y obliga -en este caso- al PP a restituir los efectos del delito de terceras personas, en esta causa, los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda", añade.

Por último, el PP manifiesta, "una vez más, su respeto a los tribunales y sus resoluciones judiciales" pero añade que, "en este caso, no comparte su contenido".

El PP ha sido condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por lucrarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

La sentencia de la Audiencia Nacional cuenta con un voto particular del presidente del tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, quien rechaza condenar al PP al considerar que no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y Pozuelo porque sus alcaldes actuaron a sus espaldas, de manera que no se puede probar que se haya lucrado.