El PP presume del respaldo de C's, PNV y los canarios para las cuentas de 2018

Le costó mucho sudor y bastante dinero convencer al PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pues Ciudadanos (C's) ya había atado con el Ejecutivo previamente varias exigencias también en la parcela económica, para que aprobaran los Presupuestos Generales del Estado de 2017, pero el PP parece que las futuras cuentas de 2018 las tiene garantizadas, a tenor de lo expuesto por su portavoz parlamentario. Rafael Hernando aseguró tener "mucho avanzado" para poder sacar adelante los Presupuestos para 2018 con los mismos socios, recordando el dirigente popular que en el anterior proyecto presupuestario ya se aprobaron medidas "que no afectan sólo a 2017, sino que tienen su continuidad" en los años siguientes.

Respecto a si está convencido de que el Gobierno contará con los mismos respaldos para las próximas cuentas, que el Ejecutivo deberá aprobar a finales de septiembre, Hernando se mostró optimista. "Confío en que sí. Una cosa está ligada a la otra. Ya para aprobar los Presupuestos de 2017, tanto con C's como PNV, también con NC y CC, aprobamos medidas que no afectan sólo al 2017, sino que tienen su continuidad. Tenemos mucho avanzado", aseveró.

Hernando apuntó que tanto para sacar adelante las cuentas de 2017 como para el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, el PP sumó el apoyo de hasta siete formaciones políticas: socios electorales de UPN y Foro más C's, PNV y los partidos canarios. "Se trata de dar el siguiente paso, que son aprobarlos a partir del próximo mes de septiembre, y es nuestro objetivo fundamental", subrayó.

A pesar de ello, los populares mantienen su empeño en integrar al PSOE en las negociaciones para aprobar las cuentas y contar así con su apoyo o abstención. "Desearíamos que a la negociación se pudiera sumar otra formación, como el PSOE", indicó Hernando. "Sería bueno que los socialistas pudieran alejarse del radicalismo y la intransigencia para poder aportar, vía Presupuestos, sus medidas a un elemento que es esencial para el crecimiento y estabilidad económica", insistió.

El portavoz del Grupo Popular, que sitúa la aprobación de las cuentas como su "objetivo fundamental", consideró que tener unos nuevos Presupuestos "es un elemento de estabilidad que sirve para apuntillar el crecimiento económico". En este sentido, recordó que el vigente ya tiene un carácter "enormemente social" y anticipa que "el del 2018 es similar, y con una mejora en el dinero que podemos destinar también a las inversiones en estructuras productivas e infraestructuras".

Asimismo, Hernando contradijo a C's al afirmar que está en marcha ya el 60% del acuerdo que el PP firmó con la formación naranja para la investidura de Rajoy, lo que supone un "alto grado de cumplimiento", mientras que el partido de Albert Rivera dice que no pasa del 20%. "Yo me he leído y releído el acuerdo y creo que llevamos ya más del 60% aprobado o en marcha", remachó Hernando.