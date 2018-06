El PSOE-A promociona a María Jesús Montero como futura ministra

La consejera de la Junta de Andalucía más longeva en el cargo, María Jesús Montero, es el principal nombre que el PSOE-A, la mayor federación socialista de España, propone para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tome en consideración para que forme parte de su primer Gabinete.

El PSOE andaluz considera que Montero –que primero fue viceconsejera, desde 2002, y consejera de Salud con Manuel Chaves, desde 2004, y luego con José Antonio Griñán asumió después el área de Hacienda cuando Susana Díaz cogió el relevo el Ejecutivo andaluz en septiembre de 2013– sería un excelente referente de su organización en el Consejo de Ministros.

Con gran experiencia en la gestión pública, su conocimiento del área económica y su papel como interlocutora con el anterior Gobierno del PP para la reforma del sistema de financiación autonómica –un asunto central para los próximos meses– componen un perfil que también gusta, según las fuentes consultadas, en la estructura federal del partido. Aunque el nombramiento no está todavía hecho y, como todos, depende en última instancia del presidente Sánchez, quien ya está en la tarea de completar su equipo.Montero es, por todo lo anterior, un peso pesado del Gobierno andaluz, y un nombre obligado cuando se planteó un hipotético relevo de Susana Díaz si hubiese logrado el liderazgo nacional del partido, aunque no era el preferido de Díaz, precisamente. Algunas fuentes creen que ese equilibrio entre la distancia con Díaz y la confianza de ésta, y su perfil hace también conveniente que Montero salte al Ejecutivo nacional, como en 2004 ocurriese con Magdalena Álvarez o Carmen Calvo, cuando contrapronóstico José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones tras el atentado del 11-M y la pésima gestión de éste que hizo José María Aznar. Precisamente, Calvo volverá al Gobierno con Sánchez, y según varias fuentes, de vicepresidenta.

Si se confirmase la incorporación de Montero, algo que hoy por hoy tiene “consistencia”, según las fuentes consultadas, el PSOE-A estaría mucho más cómodo con la representación andaluza en el Gabinete, porque hay mucha distancia entre Calvo y el núcleo duro del socialismo andaluz que forman la dirección regional de la calle San Vicente y el Gobierno del Palacio de San Telmo, ambos dirigidos por Susana Díaz.

La hipotética promoción a ministra de Montero facilitaría la interlocución entre el Gobierno y la Junta andaluza.

Precisamente sobre esta interlocución se pronunció ayer uno de los más destacados pedristas andaluces, Francisco Toscano. Impulsor de que el hoy presidente del Gobierno presentara su candidatura de nuevo a la Secretaría General del PSOE tras su turbulenta salida, el presidente del Comité Federal del PSOE y alcalde de Dos Hermanas ayer aseguró, en la Cadena Ser, que “indudablemente” habrá ministros andaluces en el Ejecutivo de Sánchez y que existirá un “diálogo fluido” con la Junta.

“Por justicia, va a tener una sensibilidad especial con Andalucía”, afirmó Toscano, convencido de que “van a funcionar las relaciones y va a existir esa sensibilidad del Gobierno central hacia nuestra tierra”. Agregó que el Ejecutivo andaluz y su presidenta, Susana Díaz, van a contar a partir de ahora con unos interlocutores “cercanos” a los que trasladar las necesidades de Andalucía, que lógicamente se tendrán que ir priorizando con los medios que se tienen. “Estoy convencido de que habrá diálogo fluido entre Andalucía y el Gobierno de España”, sentenció.

Sobre cómo serán las relaciones a partir de ahora entre Ferraz y el PSOE-A, Toscano dijo que se antepondrán los intereses de la ciudadanía a los personales.