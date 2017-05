PSOE inicia contactos con C's y Podemos para buscar una alternativa de "cambio" al Gobierno de Cifuentes

El PSOE-M, liderado por Sara Hernández, ha iniciado una ronda de contactos con Ciudadanos (C's) y Podemos, los otros dos grupos parlamentarios en la oposición, para buscar una "alternativa de cambio" al gobierno del PP presidido por Cristina Cifuentes, han informado fuentes socialistas.

De momento, ya ha habido contacto telefónico con Ciudadanos, pero la dirección regional lo quiere formalizar esta semana, tras el puente, con una reunión entre ambos partidos. El primer contacto lo han querido tener con la formación naranja pues es con el que el PP tiene firmado un pacto de investidura.

Posteriormente, vendrán las conversaciones con Podemos, que, por su parte, ya han planteado una moción de censura a Cristina Cifuentes y esta semana consulta a sus bases la propuesta. En este sentido, desde el partido morado ya han mostrado su interés en tener conversaciones con toda la oposición para poder llevar a cabo la moción.

Estos movimientos por parte del PSOE están consensuados con la gestora federal, con la que la dirección de los socialistas madrileños se reunió la semana pasada en un encuentro de coordinación que tuvo lugar después de la Operación Lezo, que ha llevado al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, a la cárcel.

Tras aquella reunión, que tuvo lugar el pasado martes, el responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, explicó que los socialistas trabajarán de manera coordinada en todas las instituciones para exigir "responsabilidades" y "dación de cuentas" por parte de los responsables políticos del PP, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, afirmó que el PP "no es merecedor de estar al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid", y añadió que "no puede estar al frente de las instituciones, porque solo el PP se puede regenerar estando fuera del Gobierno".

"El PSOE desde aquí hace un llamamiento claro a todas las fuerzas políticas del cambio para que se sumen al PSOE y nos permitan transformar y regenerar la actividad política de Madrid, no solo para limpiar el buen nombre de las instituciones de Madrid, no solo para acabar con la corrupción de la que ha hecho su seña de identidad el PP como forma de gobierno, sino para poner en marcha esas políticas que Cristina Cifuentes ahora no lleva a la práctica, como son la creación de empleo de calidad, fortalecer nuestro sistema sanitario público, dar a la educación pública la dignidad que se merece, poner en marcha una ley de dependencia y otra serie de políticas públicas", manifestó entonces.

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de que el PSOE liderara la moción de censura contra Cifuentes que Podemos ya está promoviendo, Hernández señaló que la moción de censura "no puede tener un nombre socialista" y "no puede tener un apellido de Podemos", porque "solo tiene un responsable, que es Ciudadanos".

"Le corresponde al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid hacer posible ese cambio en nuestra región, hacer posible esas políticas de regeneración y transformación en la Comunidad de Madrid", aseveró, para agregar que no quieren contribuir a que "se hable de una moción de censura que no pueda prosperar o a que se tape lo verdaderamente importante", que son las informaciones relacionadas con los casos de corrupción.