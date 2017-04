PSOE y C's ven "irresponsable" el amparo al presidente murciano

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, y el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, calificaron ayer al PP de "irresponsable" por mantener al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en su puesto, y señalaron que "lo lógico sería que el Partido Popular acabara poniendo a otro candidato".

Ambos dirigentes hicieron estas declaraciones durante la visita del líder de la formación naranja a Oviedo, un día después de que sus barones regionales se reuniesen en Murcia para abordar el apoyo de C's a la moción de censura impulsada por los socialistas, sobre la que aún hay distancias entre ambos partidos, señaló Rivera.

Ciudadanos se ha ofrecido a apoyar la moción de censura en Murcia contra el presidente regional, investigado por el caso Auditorio, si el PSOE acepta que se convoquen elecciones en otoño, una opción que los socialistas se niegan a asumir si no se reforma el estatuto de autonomía para que la próxima legislatura dure cuatro años.

Rivera señaló que comparte con Fernández la necesidad de que sean sus líderes y equipos regionales quienes continúen la negociación "para intentar poner en marcha ese intento de renovar el Gobierno en Murcia", y dijo que espera que "en los próximos días el PP mueva ficha y acabe quitando a su candidato imputado o que, en todo caso, se consiga un acuerdo para que esa moción de censura pueda prosperar".

Mientras Pedro Antonio Sánchez no se aparte, PSOE y C's seguirán tratando de acercar posiciones sobre una moción de censura que, según recordó Rivera, su formación quiere que se traduzca en un "Gobierno técnico" dedicado a ejecutar los presupuestos hasta una nueva cita electoral en verano u otoño, frente a la intención del PSOE de que el nuevo Ejecutivo se constituya para dos años con Podemos y otros partidos. "Ahí nosotros no coincidimos porque no hay un nexo común, ni político, ni económico ni fiscal con Podemos", agregó.