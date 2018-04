El PSOE de Madrid tantea sin éxito a Carmena para liderar su lista

El PSOE de Madrid ofreció a la alcaldesa, Manuela Carmena, encabezar una lista conjunta de distintas fuerzas de la izquierda a la Alcaldía en 2019, propuesta que, según informan a Efe fuentes de Alcaldía, habría tenido "un no por respuesta" ya que la regidora "jamás" se presentaría bajo las siglas socialistas.

Según una información publicada ayer por el diario El País, los socialistas habrían ofrecido a la alcaldesa encabezar su lista a la Alcaldía de Madrid en reuniones mantenidas el pasado mes de diciembre.

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, aseguró ayer al respecto que Carmena "en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a la Alcaldía".

La alcaldesa en funciones, puesto que Carmena está de viaje oficial a Costa Rica, agregó que ese "ofrecimiento formal" no se produjo por lo que la ex juez "no ha tenido ocasión ni de aceptarlo ni de rechazarlo".

Según el rotativo madrileño, los socialistas ofrecieron a la alcaldesa encabezar su lista en reuniones mantenidas en diciembre, aunque el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, aseguró ayer que solo se comentó la posibilidad de manera "coloquial".

"No se lo ha tomado en serio, puesto que no tiene ningún cariz serio. Cualquiera le puede decir que buena candidata sería en el marco de esa admiración que se puede tener por la alcaldesa de Madrid", explicó Higueras, que detalló que subrayó que el comentario se hizo en el marco de una conversación "tomando un café".