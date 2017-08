El PSOE dice que el pacto con Podemos en C-LM no determina la política nacional ni es primer paso a una moción contra Rajoy

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este viernes que el pacto de Gobierno firmado en Castilla-La Mancha entre los socialistas y Podemos "no determina el absoluto la política nacional" y ha afirmado que no es "un primer paso" hacia la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy consensuada entre ambos partidos.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha recalcado que la "hipótesis" de que en un futuro Podemos entre en un Gobierno central liderado por el PSOE es algo "distinto" a la entrada de los dirigentes de Podemos en el Ejecutivo regional --que ha estado "vinculada" a los presupuestos regionales, ha expresado--.

Ábalos ha defendido que el acuerdo se circunscribe únicamente al ámbito regional y ha apuntado que este caso es "muy distinto" a las negociaciones que hubo para la investidura el líder socialista Pedro Sánchez -en la que finalmente Podemos votó en contra y resultó fallida-.

En esta ocasión, ha manifestado Ábalos, ni siquiera se "llegó a abordar" qué traducción tendría el pacto entre Podemos y los socialistas en la configuración del Gobierno, a pesar de que el líder del partido morado condicionó cualquier acuerdo a ocupar la Vicepresidencia del Ejecutivo central: "No es el mismo caso", ha insistido.

El diputado valenciano ha defendido la entrada del partido de Pablo Iglesias en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, algo que, a su juicio, se justifica "como salvaguarda del cumplimiento" de los acuerdos presupuestarios entre ambas formaciones.

Asimismo, ha expresado que lo ocurrido en Castilla-La Mancha "ya ha ocurrido" en otros territorios, como en Baleares, donde el PSOE gobierna en coalición con Compromís y MÉS. "En cada comunidad autónoma y ayuntamiento la relación con Podemos ha sido una u otra, pero eso no determina la política nacional", ha sentenciado.

El 'número tres' del PSOE sostiene que este pacto no es "un primer paso" hacia una moción de censura contra Mariano Rajoy consensuada entre los socialistas y Podemos. En este sentido, ha indicado que son los votos los que determinan la mayoría parlamentaria y ha afirmado que "cuando no hay una mayoría absoluta es evidente que caben todas las mayorías".

"No sé qué es espurio o no, pero las mayorías parlamentarias se establecen a partir de los votos", ha subrayado, para después añadir que "no entiende" por qué "todo es perfecto" cuando se habla de las alianzas de Rajoy con los nacionalistas "a cambio de cantidades de dinero".

Aunque ha hecho hincapié en que el acuerdo alcanzado en la comunidad autónoma "no determina en absoluto la política nacional", Ábalos también ha dicho que "en hipótesis de futuro todo es posible". Es este sentido, ha apuntado que "es una realidad" que en España ya no existe el bipartidismo y que Podemos y Ciudadanos son fuerzas políticas que "van a estar presentes" y "hay que contar con ellas".

Tanto el partido morado como el naranja, ha explicado el socialista, van a "determinar" las mayorías en el futuro y, por este motivo, es "normal" que se cuente con ellos. En este contexto ha recordado el pacto para la investidura de Mariano Rajoy firmado entre el PP y Ciudadanos.