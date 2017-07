El PSOE dice que Podemos no es su "socio prioritario" sino que tratarán en su reunión "temas prioritarios"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes, pocas horas antes de la reunión entre la dirección socialista y la de Unidos Podemos, que el partido morado "no es un socio prioritario" para el PSOE, pero que sí van a tratar con él "temas prioritarios".

En rueda de prensa en Ferraz, ha dicho que la relación del PSOE con Podemos será "preferencial en algunos temas" en la medida en que tienen "cierta convergencia" con ellos, mientras que con otros partidos tendrán que "buscar la prioridad en otro tipo de temas".

Es más, ha dejado claro que el PSOE no está de acuerdo con Podemos en asuntos como Cataluña --los de Pablo Iglesias son partidarios de un referéndum acordado-- pero sí en cuestiones de empleo y política social. De hecho, en la agenda de la reunión estarán las políticas de empleo, el aumento de salarios, un programa de ayuda para mayores de 52 años, el desbloqueo de una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre renta mínima. Eso sí, también estarán "la corrupción" y la visión de cada partido sobre "el conflicto territorial que afecta a Cataluña".

Además, los socialistas tienen intención de proponer la creación de una subcomisión para la reforma constitucional porque, según ha explicado, para poder alcanzar con las fuerzas políticas un consenso para esa reforma "hay que generar un marco en el que buscar ese consenso".

"Generar esa herramienta de encuentro no presupone nada más, ni exige grandes mayorías", ha justificado, añadiendo que no cree que participar en esa subcomisión no cree que "sea nada incómodo".

En todo caso, ha dejado claro que la reunión de esta tarde no trata de "concluir nada", sino que es una primera cita tras el encuentro que mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que a partir de septiembre habrá más, "a un ritmo adecuado".

El objetivo de la reunión de esta tarde, ha detallado, es "converger en iniciativas parlamentarias", o en posiciones comunes en el Congreso, y por eso en ella se ha dado mucha importancia a los grupos parlamentarios. A su modo de ver, las 17 personas que participarán en ella "no son una multitud", sino más bien equipos de trabajo bien seleccionados.