Patxi López no descarta presentarse a las primarias del PSOE

El ex presidente del Congreso y ex lehendakari, Patxi López, no ha descartado este sábado presentarse a las primarias en el PSOE y ha lamentado la tardanza para celebrar el Congreso del partido, previsto para el 17 y 18 de junio.

A su llegada al Comité Federal del PSOE que va a fijar definitivamente la fecha, López ha eludido responder a la pregunta de si se presentará a esas primarias para renovar el liderazgo del partido.

"¿Se va a presentar a las primarias?", le han preguntado los informadores, a lo que ha contestado: "Hoy lo que aprobamos es el calendario del Congreso".

Preguntado de nuevo si eso significa que no lo descarta, López ha sonreído y ha añadido que "eso es lo que vais a decir vosotros", dando por hecho la interpretación que iban a hacer todos los periodistas.

Al margen de su posible candidatura, López ha insistido en que le hubiera gustado que el Congreso hubiera celebrado antes para cerrar definitivamente la crisis desencadenada con la marcha obligada de Pedro Sánchez.

"Siempre he defendido que este proceso interno de primarias y de congreso deberíamos hacerlo cuanto antes porque tenemos que cerrar este capítulo para proyectarnos a la sociedad con un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha en este país", ha remarcado.