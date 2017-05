Patxi López dice que no se retira y que recibió mucho apoyo tras el debate

El ex lehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha asegurado este martes que no retirará su candidatura a pesar del llamamiento de la presidenta balear, Francina Armengol, que fue uno de sus primeros apoyos y que ahora, a la vista de los avales que ha recibido Pedro Sánchez, ha apelado al voto útil en favor del ex secretario general.

Además, ha afirmado que tras el debate de este lunes, en el que se enfrentó a Sánchez y a la presidenta andaluza, Susana Díaz, recibió "cientos de mensajes" de militantes que han cambiado de opinión y han decidido votarle a él.

"Ayer recibimos cientos de mensajes a través de las redes y de Whatsapp, tanto yo como el equipo de colaboradores, de cientos de compañeros que dicen: 'he avalado a Pedro o Susana, pero visto lo visto en el debate te voy a votar, porque eres la única posibilidad de volvernos a juntar, es lo que representa tu candidatura'", ha explicado López en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

El socialista vasco ha explicado el cambio de postura de Armengol, que este lunes por la noche desveló que le ha pedido a López que se retire. "Yo le dije que el objetivo de esta candidatura no es armar bloques, que la unidad es defender este espacio donde cabemos todos. Es integrar a diferentes sensibilidades que siempre han existido, pero que hoy están francamente enfrentadas por un pasado", ha opinado.

El propio Sánchez pidió públicamente el apoyo de López un día después de la presentación de los avales y volvió a hacerlo durante el debate de este lunes. "Patxi, este proyecto es tu proyecto. Respeto que llegues al 21 de mayo, pero que sepas compañero que este es tu proyecto y tus propuestas están incluidas en él", fueron las palabras de Sánchez.

"Me parece muy bien que si no tenías ideas las incluyeras en las tuyas pero esto no se trata de eso", respondió el exlehendakari, que aprovechó para afear las formas de Sánchez, ya que hizo su oferta a través de los medios y no de forma personal.

"Acabábamos de criticar a Pablo Iglesias que había hecho la moción de censura a través de los medios. Eso era mas política para hacer una foto, y el repitió esto", ha lamentado este martes.

La nación y la batalla del lenguaje

Además, ha avisado a Sánchez sobre su definición de Cataluña como una nación y España como una nación de naciones. "Cuando decimos nación seguramente cada uno esté definiendo una cosa diferente", ha aseverado, para después decir que "la primera batalla en política es la del lenguaje".

"Debíamos aclarar los conceptos sobre los que estamos debatiendo. No vale que debatamos un término que cada uno considera distinto. Para mí lo que define un país, una comunidad, es un acuerdo entre distintos", ha argumentado, para explicar por qué emplazó a Sánchez a aclarar si sabía lo que es una nación.

Con todo, López asegura que no se ha enfadado con Sánchez y que quien le conoce sabe que los enfados le duran "cinco minutos", y que él es "más de prontos". "Lo que intentaba es responder a quien me hizo las interpelaciones, que fue Pedro principalmente", ha añadido.

Por todo ello, ha reiterado la necesidad de mantener un proyecto que "tienda la mano" después del debate de este lunes entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, en el que "se evidenció que había dos personas centradas en ver quien era el culpable de lo mal" que el partido lo había hecho en el pasado.