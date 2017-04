Patxi López reivindica a un PSOE "más necesario que nunca"

El ex lehendakari y aspirante a la secretaría general del PSOE, Patxi López, ha reivindicado hoy en un acto en San Sebastián que los socialistas son "más necesarios que nunca" en los actuales "tiempos confusos".

El precandidato de las primarias ha participado, junto a otros dirigentes, en la celebración del cuadragésimo aniversario de la celebración del primer congreso del PSE, donde los socialistas vascos se han reivindicado como "imprescindibles" para el futuro de Euskadi tras cuatro décadas de "compromiso por la libertad y la paz" y pese a los "momentos de dificultad" que atraviesa el PSOE.

Tras repasar la historia y las conquistas socialistas, de libertades y contra el terrorismo del PSOE y el PSE, López se ha mostrado convencido de que, a pesar de los momentos de dificultad que atraviesa el conjunto de España, los socialistas serán capaces de "reconstruir el mejor Partido Socialista".

"El más unido, el más fuerte, el que, desde un proyecto claro de izquierdas, vuelva a representar una nueva esperanza para este país. Lo vamos a conseguir, los socialistas vascos nunca nos rendimos", ha recalcado.

El exlehendakari ha recordado que se puso al frente de los socialistas vascos dos días después de que ETA asesinara al concejal de Orio Juan Priede, frente a la situación en la que dejó de ser lehendakari, en la que los cargos públicos ya podían pasear libremente por la calle.

"Recuperamos para la democracia los espacios públicos en los que se homenajeaba a los terroristas con impunidad. Dimos a las víctimas el apoyo que no siempre encontraron por parte de las instituciones públicas", ha apostillado.

Además de López, en el Kursaal donostiarra se han reunido este mediodía Ramón Jáuregui y Nicolás Redondo Terreros, los anteriores secretarios generales del partido, sucesores de quien ocupó primero ese puesto, José María, "Txiki", Benegas, recordado hoy por todos ellos.

Los recuerdos han sido una constante en este acto, recogidos también en un vídeo, que ha comenzado con ese primer congreso celebrado el 12 de marzo de 1977 en el monte Igeldo de San Sebastián y que ha puesto a todos los asistentes en pie cuando han aparecido imágenes de sus compañeros asesinados por el terrorismo.

La actual líder del PSE-EE, Idoia Mendia, ha considerado que todos los socialistas vascos se sienten "muy orgullosos de militar en un partido que ha sido imprescindible en el pasado para conquistar derechos, pero que hoy sigue siendo imprescindible para garantizarlos y ampliarlos. Y estamos orgullosos también de saber que vamos a ser imprescindibles en el futuro de Euskadi".

El más contundente al hablar de la crisis del PSOE ha sido Jon Larrinaga, que fue secretario general de Euskadiko Ezkerra (EE), el partido del abogado Juan Mari Bandrés que en 1993 se unió a las siglas del PSE.

"No he visto nunca que un partido solo se meta en el lío en el que nos hemos metido. No se puede elegir a un secretario general y, a la semana que viene, empezar a ponerle pegas desde determinadas federaciones. Estamos divididos y solo veo la solución en la unidad", ha destacado Larrinaga, quien espera que después de las primarias surja "una Ejecutiva de unidad".

Ramón Jáuregui ha hablado del pasado, de "la historia larga, épica y maravillosa" de su partido, pero también se ha referido al presente, a la "teatralización" que tendrá lugar el 8 de abril en Francia del desarme de ETA.

"¿Qué más foto necesitamos de la derrota de ETA?", se ha preguntado Jáuregui.

Redondo Terreros ha aludido asimismo a la "derrota" de ETA y ha asegurado que no hay que ver el acto previsto para el 8 de abril con "el ceño fruncido".

"Si entregan las armas, si no hemos cambiado la ley, si no ha habido amnistía ¿Por qué vamos a estar descontentos? Es el mejor ejemplo de su derrota", ha subrayado el exdirigente del PSE-EE.